Neues Gesicht und warmes Wasser

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Ein großes Schild an der Bremer Straße, das deutlich auf das Naturbad hinweist. Ein ansprechend gestalteter Parkplatz, der den Besuchern gleich das Gefühl gibt, sich im Eingangsbereich des Bades zu befinden. Frisch sanierte, moderne Sanitäranlagen sowie Wasserspiele für die Kinder und eine Technik, die das Wasser in den Becken erwärmt. Kosten: knapp eine Million Euro. Das ist der Vorschlag, den die Verwaltung dem Ausschuss für Soziales und Familie am Donnerstag, 23. Mai, machen wird. Denn die Stadt „will ein Zeichen setzen“, wie der Erste Stadtrat Norbert Lyko betont.

Ein Zeichen, das signalisiert: Die Stadt steht zu ihrem Naturbad und will es nach vorne bringen.

Nun bleibt die Frage: Wollen die Bassumer das auch? „Wir wünschen uns die Gründung eines Fördervereins, in dem sich Bürger beispielsweise um die Technik des Bades kümmern, sich Veranstaltungen überlegen und Spenden akquirieren“, so Lyko. Ob die Bassumer zu so etwas Lust haben, soll noch vor einem Antrag auf Förderung erkundet werden. Deswegen will die Stadt zu gegebener Zeit zu einer Versammlung einladen. Geben die Bürger ein klares „Ja“ zu ihrem Bad, könnte 2020/21 schon mit dem Bau begonnen werden.

Es habe Überlegungen gegeben, ob nicht auch ein Verein das Bad betreiben könnte, so Lyko. Denn der Vertrag mit dem jetzigen Betreiber, Oskar Braun, läuft Ende dieses Jahres aus und wird nicht verlängert. „Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir einen neuen Betreiber suchen werden.“

Das mit den oben genannten Vorschlägen das Ende der Wandlung des Naturbades noch nicht erreicht ist, zeigen die ersten Pläne, die ein interfraktioneller Arbeitskreis mithilfe des Fachbüros Polyplan erarbeitet hatte.

In denen gibt es eine Brücke, die am Parkplatz beginnt und bis vor den Eingang führt – also die jetzt bestehenden beiden Brücken ersetzt. Zudem sollten die Sanitäranlagen abgerissen und neu gebaut werden.

Auch eine Cafeteria sollte es geben und die Liegewiese mit einem Wegenetz, Flachbeeten sowie Bänken, Tischen, Schirmen, Beleuchtung, Kinderspiel- und Freizeitelementen ausgestattet werden. Acht Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz tauchen ebenso in den Plänen auf. Kosten: etwa 2,1 Millionen Euro.

Geld, das den Haushalt der Stadt zu sehr belasten würde, weswegen die Verwaltung die abgespeckte Variante vorlegt. Doch all diese Anregungen sind deswegen nicht verworfen. Lyko kann sich gut vorstellen, sie im Laufe der Jahre nach und nach umzusetzen.

Ein paar Neuerungen hat das Bad schon in dieser Saison zu bieten. Seit etwa sechs Wochen wird dort emsig gearbeitet. So ist ein neuer Steg mit Startblöcken entstanden, die Zuwegung zur Sprunganlage wurde neu gepflastert und der Sand für die kleinen Buddler und die großen Volleyballspieler frisch aufgefüllt.

Neu ist auch eine elektronische Reglung, die die Wasserqualität noch einmal steigert. „Das Naturwasser hier hat höchste Qualität“, versichert der technische Leiter, Steffen Langhorst. Das bewiesen auch die Proben, die der Landkreis regelmäßig nimmt. „Und das alles ohne chemische Zusätze wie Chlor.“

Jetzt werden noch die Becken gereinigt, damit das Wasser bei der Eröffnung „glasklar“ ist, wie Betreiber Oskar Braun sagt. Diese ist für den kommenden Samstag ab 14 Uhr geplant. „Der Eintritt ist an diesem Tag umsonst“, so Braun, der hofft, dass die Temperaturen bis dahin noch etwas nach oben klettern. Ein Sommer wie im vergangenen Jahr wäre – zumindest aus der Sicht eines Badbetreibers – nicht schlecht. „Das war das beste Jahr, seit wir hier sind.“

Die Besucher können sich außerdem im Laufe der Saison auf ein Sommerfest für Kinder und Jugendliche freuen, bei dem Spiele und kleine Schwimmwettkämpfe auf dem Programm stehen. Zudem sei Ende Juli ein Volleyballturnier geplant.

„Wir suchen noch Mitarbeiter für den Kiosk und einen Rettungsschwimmer, der die Aufsicht an den Becken unterstützt“, so Braun. Interessierte können sich beim Naturbad melden.