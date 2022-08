Neues Führungsduo bei der Feuerwehr Eschenhausen

Von: Anika Seebacher

Teilen

Leitungswechsel: Michael Reimers (rechts) gibt die Führung der Ortswehr Eschenhausen in die Hände von Jürgen Fastenau und Kristin Lenz. © Anika Seebacher

Jürgen Fastenau ist neuer Ortsbrandmeister der Feuerwehr Eschenhausen, Kristin Lenz seine Stellvertreterin. Die hohe Anzahl an Atemschutzgeräteträgerin ist ein „Alleinstellungsmerkmal“ der Feuerwehr.

Eschenhausen – Die Ortsfeuerwehr Eschenhausen hat ein neues Führungsduo. Die Urkunde haben sie bei der Ernennung durch Bassums Bürgermeister Christian Porsch bereits Mitte Juli erhalten, doch offiziell steht Jürgen Fastenau seit dem 1. August als Ortsbrandmeister an der Spitze der Gruppe, Kristin Lenz ist seine Stellvertreterin.

Zuvor hatte Michael Reimers sechs Jahre lang die Aufgaben des Ortsbrandmeisters in Eschenhausen übernommen und sich gemeinsam mit den Mitgliedern für den Schutz der Bevölkerung eingesetzt. Jürgen Fastenau hatte in dieser Zeit die Position des Stellvertreters inne. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung gab es dann einen Wechsel in der Führungsebene der Ortswehr Eschenhausen.

Vorgänger Michael Reimers unterstützt weiterhin

„Ich unterstütze die beiden natürlich weiterhin und bin bei Fragen jederzeit ansprechbar“, macht Reimers deutlich und übergibt einen Stapel Aktenordner sowie zahlreiche Unterlagen an Jürgen Fastenau. „Es ist in den vergangenen Jahren viel Schreibkram angefallen“, kommentiert Reimers. Inzwischen laufen aber zahlreiche Prozesse digital – so werden etwa Lehrgangsteilnehmer in einer Datei gelistet und online gemeldet.

„Wir sind gut aufgestellt“, sagt Michael Reimers mit Blick auf die derzeit 38 Mitglieder der Eschenhäuser Ortsfeuerwehr. Zu der ehrenamtlichen Gruppe gehören auch zehn Frauen, von denen sechs die Ausbildung zur Atemschutzgeräteträgerin absolviert haben. Überhaupt sei die hohe Anzahl an Atemschutzgeräteträgern in der Wehr ein Alleinstellungsmerkmal der Einheit in der Region, erklärt Kristin Lenz. „Unser Schwerpunkt ist zudem die Absturzsicherung“, ergänzt die stellvertretende Ortsbrandmeisterin.

Die Eschenhäuser Truppe gehört darüber hinaus zu den vier Wehren, die als Unterstützergruppe bei Einsätzen hinzugerufen werden, um anderen in schwierigen Situationen unter die Arme zu greifen.

Familiäre Atmosphäre als „Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft“

Zwischen sechs und zehn Einsätze kämen für die Eschenhäuser Feuerwehrkameraden pro Jahr zusammen, weiß Michael Reimers, der sich auch nach dem Ausscheiden als Ortsbrandmeister weiter aktiv in dem Ehrenamt einbringen will. Er rät seinen Nachfolgern an der Spitze der Ortsfeuerwehr: „Man muss stets offen sein für das, was kommt und den Kameraden zuhören.“ Er lobt ferner die familiäre Atmosphäre in der Einheit, die er als „Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft“ bezeichnet. Zahlreiche Dorfbewohner seien über Familienmitglieder zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen und damit tief mit dem Ehrenamt verbunden.

Für Jürgen Fastenau als Nachbar des Feuerwehrdomizils ist es zudem schon eine Selbstverständlichkeit, Mitglied zu sein. Er trat der Freiwilligen Feuerwehr 1985 bei und hat vier Jahre später den Bau des Gerätehauses, das zugleich als Dorfgemeinschaftshaus dient, mitverfolgt. Im Lauf der Jahre war er Gruppenführer und zuletzt, wie bereits erwähnt, stellvertretender Ortsbrandmeister, zählt der 53-Jährige auf.

Die 30-jährige Kristin Lenz ist mit der Wahl zur stellvertretenden Ortsbrandmeisterin nach Ringmar die zweite Frau im Ortskommando der Bassumer Wehren. Sie ist seit 15 Jahren Mitglied der Eschenhäuser Wehr und engagierte sich in den vergangenen Jahren bereits als Gruppenführerin. Sowohl Fastenau als auch Lenz sind in der Stadtausbildung tätig und geben dort ihr Wissen an die Nachwuchskräfte im Rahmen der Truppmann-Ausbildung weiter.