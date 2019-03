Neuer Lebensraum für Amphibien

Aus dem ehemaligen Löschteich in Albringhausen wird naturnahes Gewässer

+ Amphibienrettung vor dem Bagger. Mit dabei (v.l.): Jürgen Laschinski, Kai Backhaus, Andreas Abelt und Klaus Ehlers.

Albringhausen - Von Frauke Albrecht. Zum Glück hatte Kai Backhaus von der Stiftung Naturschutz am Freitagmorgen noch Maurerkübel, Eimer und Kescher eingepackt, bevor er sich auf den Weg nach Albringhausen machte. So konnte er gleich mehrere Kröten und Grasfrösche vor dem Bagger retten. „Die Amphibienwanderung hat begonnen. Ich habe mir das schon gedacht“, sagte Backhaus mit Blick auf den Eimerinhalt. Zwei Tierchen schien die vorübergehende Zwangsräumung nichts auszumachen, sie paarten sich im Eimer. „Die bekommen sie jetzt auch nicht mehr auseinander“, so Backhaus.