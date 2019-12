Ein neuer Dekra-Standort im Bassumer Gewerbegebiet

+ Ludwig Wilkens (l.) und Heiko Sanders freuen sich auf die geplante Eröffnung im nächsten Jahr. Foto: kommnick

Bassum - Von Bjarne Kommnick. Bassum bekommt einen neuen Dekra-Standort – direkt an der Bundesstraße 51. Die Bauarbeiten laufen seit Ende September und neben einer neuen Prüfstelle für Kraftfahrzeuge, erweitert sich das Waschanlagen-Angebot der T&W Tankstelle in der Industriestraße, sodass dort in Zukunft bis zu 60 Autos pro Stunde gewaschen werden können. Mitte nächsten Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein.