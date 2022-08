Flucht aus Syrien: Wie Bilal Khalifa in seiner neuen Heimat lebt und arbeitet

Von: Anika Seebacher

Schwierige Flucht mit Happy End: Bilal Khalifa aus Syrien hat eine neue Heimat und absolviert bei Maas eine Ausbildung, die ihm Freude bereitet. © Seebacher

Nach seiner beschwerlichen Flucht aus Syrien ist Bilal Khalifa im Landkreis angekommen. Jetzt lebt er in Brinkum und arbeitet in Bassum.

Bassum – „Was gibt es Schöneres als in Deutschland zu sein?“, fragt Bilal Khalifa. Er ist froh, nach einer beschwerlichen Flucht aus Syrien endlich Ruhe – und eine Ausbildungsstelle – gefunden zu haben. Der junge Mann lebt in Brinkum und macht seit 2020 eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel beim Modehaus Maas in Bassum. Dort sprach er beim Themenabend über seine Flucht, die damit verbundenen Ängste und den beschwerlichen Weg, den er ohne seine Eltern bewältigte.

Als der Krieg in Syrien im Jahr 2011 ausbrach, blieb es in der Hauptstadt Damaskus, wo Bilal Khalifa mit seinen Eltern und seiner Schwester lebte, zunächst ruhig. „Ich bin weiter zur Schule gegangen“, erinnert sich der Syrer und erzählt von seinem Schulweg, den er stets mit dem Bus zurücklegte und bei dem er auch einen Kontrollpunkt passieren musste. Doch dann das Schlüsselerlebnis: Zwei Freunde wurden von Soldaten getötet, die den Bus angehalten hatten.

„Noch in jener Nacht sind wir mit dem Auto geflohen“

„Ich habe an dem Tag zufällig einen späteren Bus genommen“, beschreibt Khalifa den Zufall, der ihm wohl das Leben rettete. Ab diesem Zeitpunkt geht er nicht mehr zur Schule. „Es wurde immer schlimmer“, sagt er und erzählt von einer Rakete, die das Nachbarhaus traf. „Noch in jener Nacht sind wir mit dem Auto geflohen.“ Seitdem ist er nicht mehr in seiner Heimatstadt gewesen.

Zurück habe die Familie nicht gekonnt, weil sich der Konflikt immer stärker zuspitzte. „Mein Vater hatte die Hoffnung, dass alles wieder gut wird“, weiß der junge Mann. Doch aus Sorge um die Familie habe sich das Familienoberhaupt doch dazu entschlossen, nach Jordanien zu gehen. Dort blieb die Familie anderthalb Jahre, „aber es fühlte sich nicht wie zu Hause an“. Schließlich reifte in dem damals 15-Jährigen der Wunsch, nach Europa zu gehen, und er machte sich auf den Weg über die Türkei nach Griechenland, durch Mazedonien und Ungarn, bis nach Deutschland.

Einfach war das nicht. Die Reise trat Bilal Khalifa allein an. „Als ich mich am Flughafen von meinen Eltern verabschiedete, habe ich geweint.“ In der Türkei verschob sich die Weiterreise um drei Monate und der heute 24-Jährige geriet in die Hände von Menschenhändlern. Nachdem er sein Abitur in der Türkei gemacht hatte, war für ihn klar: „Das ist nicht mein Ziel.“ Mit 50 weiteren Flüchtlingen gelang es dem Jugendlichen, in ein Gummiboot zu steigen, dass sie in einer nächtlichen Überfahrt auf die griechische Insel Kos brachte.

Im Gefängnis gelandet

„Das Wetter war schön, aber ich war nicht als Urlauber dort“, verdeutlicht Bilal Khalifa, dass er die passierten Ländern zu keinem Zeitpunkt genießen konnte. Nach einem Zwischenfall am Flughafen in Athen stand für ihn fest, dass er die Grenzen zu Fuß überqueren muss. Die zahlreichen Versuche, wegzukommen, zeigten dem gebürtigen Syrer zudem, dass diese nicht nur Zeit erforderten, sondern „mich auch innerlich kaputt machten“. Dennoch gelang es ihm, nach Mazedonien, über Serbien bis nach Ungarn zu kommen. „Das war die schwierigste Station“, sagt Khalifa. Denn Ungarn sei das erste EU-Mitgliedsland auf seiner Flucht gewesen.

Zudem landete er dort im Gefängnis – „da wurden wir mit 80 Leuten in einer Art Käfig eingesperrt“. Es sei ihm in jener Nacht sehr schlecht gegangen, beschreibt Khalifa „den Tiefpunkt der Flucht“: „Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wieder umzukehren.“ Da er erst 16 Jahre alt war, durfte er das Gefängnis am nächsten Morgen verlassen und seine Reise nach Budapest fortsetzen. Von dort ging es mit dem Bus direkt nach München. „Ab diesem Moment gab es keine Sorgen mehr“, sagt der Flüchtling.

„Man vergisst seine Geburtsstadt nie“, betont er, aber in Deutschland könne er die Strapazen hinter sich lassen. Etwa drei Jahre nachdem er seine Eltern am Flughafen zurückgelassen hatte, konnten auch sie nach Deutschland kommen. Gemeinsam leben sie in Brinkum. Nach seinem Fachabi, das der junge Mann in Bremen absolvierte, fand Bilal Khalifa im Modehaus Maas in Bassum eine Ausbildungsstelle. „Ich fühle mich total wohl hier.“