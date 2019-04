Der Neue im Bassumer Kinderreich

Sechs Bewerbungsgespräche, eine Stelle: Hans Holsten setzte sich durch. Er ist der neue Leiter der Kindertagesstätte „Kinderreich“ in Bassum. Über seine Vita und Ambitionen berichtet der ehemalige Bierkutscher im Pressegespräch.

Bassum – Der 59-jährige Hans Holsten ist seit dem 1. April der neue Leiter des Kindergartens Kinderreich und wird vorerst parallel zur bisherigen Amtsinhaberin Hannelore Roitsch-Schröder arbeiten. Der gebürtige Bremer weist knapp 20 Jahre Erfahrung im Leiten einer Kita vor. Was ihn in den sozialen Bereich gelockt hat? „Die Standard-Aussage eines jeden Erziehers ist wohl, dass er gut mit Kindern kann“, erklärt Holsten. „Aber so ist es eben.“ Er selbst sei Vater von fünf Kindern und auch bereits Großvater. „Ich mag den Trubel.“

Zuletzt habe er eine Zweigstelle des Berufsförderungswerkes Verden mit aufgebaut. „Aber ich wollte gerne zurück zu meinen pädagogischen Wurzeln“, so Holsten. Die Stationen in seinem Lebenslauf könnten unterschiedlicher nicht sein. Zuerst sei er bei der Bundeswehr gewesen und habe sich für vier Jahre verpflichtet. „Das war eine Schnapsidee“, gibt er zu. „Aber durch die vier Jahre musste ich dann eben durch.“

Alle Führerscheine, die er machen konnte, habe er dort mitgenommen, was ihn zu seinem zweiten Beruf führt: Lastwagenfahrer für eine Brauerei. „Da haben sich schon gewissen Ähnlichkeiten zu meinem jetzigen Berufsfeld abgezeichnet“, erzählt Holsten und lacht. „Man hat viel Kundenkontakt.“

Aber eigentlich habe er immer den Geschichten aus dem Berufsalltag von einem seiner Freunde gelauscht: einem Sozialpädagogen. „Ich habe eine Umschulung gemacht und bin über den zweiten Bildungsweg Erzieher geworden.“ Parallel zur Ausbildung habe er dann auch sein Fachabitur nachgemacht um anschließend Sozialpädagogik in Bremen zu studieren.

Warum ist es dann ausgerechnet die Kita Kinderreich geworden? „Die Stellenausschreibung las sich herausfordernd.“ Und die erste Hürde meisterte er mit Bravur. „Das hat einfach gut gepasst“, sagt Bassums Bürgermeister Christian Porsch. „Es tut der Kita gut, wenn auch Männer dort arbeiten.“ Und eine gute Portion Erfahrung habe Holsten ebenfalls dabei gehabt.

„Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die Erzieher im Vorstellungsgespräch mit dabei gewesen sind“, so Holsten. „Auch die Kinder gehören für mein Verständnis mit zum Team“, so Holsten weiter. „Daher ist es auch in Ordnung, wenn sie an meine Bürotür klopfen und fragen, was ich so mache.“ Er arbeite stets nach seinen Leitgedanken: auf Menschen zugehen und sie nach ihrer Meinung fragen. „Im ersten Step geht es jetzt darum, die Kollegen kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen“, erzählt Holsten. „Es gibt viele gemeinsame Wurzeln mit dem Team.“ So spricht er schmunzelnd über Dozenten aus vergangener Universitätszeit.

Auf die Frage, was es für Unterschiede zu seiner vorherigen Arbeitsstelle gibt, kommt er lediglich auf die Küchensituation zu sprechen. „Eine Küche im eigenen Haus sollten wir uns lange erhalten.“ In der Form wie in Bassum habe er es zuvor noch nicht erlebt. „Ansonsten bin ich noch zu frisch, um Strukturen zu beurteilen.“ Vorrangig gehe es ihm darum, das Team in die bevorstehenden Planungen einzubeziehen: die Erweiterung der Gebäude um je einen Bewegungs- und Ruheraum. „Bis Herbst 2020 sollten wir die Maßnahmen umgesetzt haben“, erklärt Porsch. Bei den Planungen habe sich der neue Leiter auch schon eingebracht.

Holsten habe bereits mehrere Kitas durch Umbauphasen begleitet. So nun auch das Kinderreich. „Sie platzt aus allen Nähten“, erklärt der neue Leiter. Mit fünf Kita-Gruppen und einer Krippen-Gruppe sei das Kinderreich die größte Kita in Bassum und auch eine der größten bundesweit.

In seiner Freizeit gebe es derzeit viel zu tun: einen Hausstand aufgeben und einen neu einrichten. Ansonsten seien immer mindestens zwei der fünf Kinder im trauten Heim. „Jetzt gerade haben wir Gäste aus Frankreich zu Hause, es ist also immer etwas los.“ Wenn er ausreichend Zeit dazu finde, schwinge er sich gerne auf sein Rennrad.