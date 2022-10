Ausstellung über frühere Bassumer Äbtissin

Von: Marten Vorwerk

Stellen die neue Ausstellung im Bassumer Stift vor: (v.l.) Isabell von Kameke, Ulrike Schink und Uta Fleischmann. © Marten Vorwerk

Fast neun Jahrhunderte hat es gedauert von zwei Unmuts-Briefen bis zu einer ganzen Reihe von Kunstwerken. Im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im Bassumer Stift steht Richardis von Stade, die vor 870 Jahren als Äbtissin des Stifts starb.

Bassum – Vor 870 Jahren ist die Äbtissin des Stifts Bassum, Richardis von Stade, auf dem Stiftshügel verstorben. Über ihr Leben und ihren Tod existieren Legenden und Narrative. Auf zwei kurze Briefquellen stützen sich nun fünf Künstlerinnen und haben die Ausstellung „UmFangen“ konzipiert. Installationen, Skulpturen und Gemälde werden im Stiftshaus zu Richardis von Stade präsentiert. Von Sonntag, 30. Oktober, bis zum 25. November ist die Ausstellung immer samstags und sonntags (am 25. November auch am Freitag) von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Vernissage planen die Organisatoren für geladene Gäste am 29. Oktober.

„Bekannt war Richardis von Stade vor allem wegen ihrer engen Freundschaft zur angesehenen Mystikerin und Visionärin Hildegard von Bingen“, erklärt die Literaturwissenschaftlerin und Projektleiterin Uta Fleischmann. Richardis von Stade habe Hildegard von Bingen unter anderem bei ihrem Hauptwerk „Scivias“ (Wisse die Wege) im Kloster Rupertsberg am Rhein unterstützt.

So groß hatten wir das hier, glaube ich, noch nie.

„1151 hat dann Richardis" Bruder seiner Schwester das Amt der Äbtissin in Bassum vermittelt. Er war Erzbischof in Bremen. Hildegard von Bingen machte ihrem Unmut und ihrer Trauer über den Weggang ihrer Betreuerin daraufhin in vielen Briefen an sie Luft“, erzählt Fleischmann. Einer dieser Unmuts-Briefe und ein weiterer von Bremens Erzbischof, in dem er Hildegard von Bingen den Tod von Richardis von Stade mitteilt, war die Arbeitsgrundlage der Künstlerinnen.

Zu ihnen gehört die Dechantin des Bassumer Stifts, Ulrike Schink. Sie ist ebenfalls Projektleiterin. Die Künstlerinnen Diek Boerman und Hieke Veenstra aus Groningen (Niederlande) sowie Maria-Anna Nordiek und Katrin Schöß aus dem Oldenburger Raum gestalteten die Ausstellung mit. „Wir haben auf Qualität gesetzt. Ich kenne die Künstlerinnen und habe bei ihnen angefragt“, sagt Uta Fleischmann. Vier bis sechs Wochen Bedenkzeit hätten sie gebraucht, bevor die Zusage vor einem Jahr kam.

„Sie haben sich unser Stiftshaus angeschaut und die zwei Briefe gelesen, um sich inspirieren zu lassen. Wir haben uns alle drei Monate getroffen, um darüber zu sprechen, wer welche Akzente setzt“, gibt Ulrike Schink Einblicke. Einerseits setzten sich die Künstlerinnen mit dem Thema Sehnsucht, andererseits mit dem Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen von Bingen und von Stade auseinander. Alle Arbeiten seien assoziativ entstanden.

Im gesamten Stiftshaus wird die Ausstellung gehängt. „So groß hatten wir das hier, glaube ich, noch nie“, betont Bassums Äbtissin Isabell von Kameke.

Buch zur Ausstellung herausgegeben

Zusätzlich zur Ausstellung haben Fleischmann und Schink ein 30-seitiges Buch herausgegeben. Darin sind jeweils drei Kunstwerke der Künstlerinnen abgebildet und Informationen zu den Beweggründen ihrer Projekte aufgeschrieben. Außerdem sind die beiden Briefe, um die es in der Ausstellung geht, abgedruckt. Die Auflage der Bändchen ist auf 300 Exemplare begrenzt. Sie können während der Ausstellung für 13 Euro erworben werden.

Der Einlass zur Ausstellung, gesponsert vom Landschaftsverband Weser-Hunte, der Klosterkammer Hannover und der Kreissparkasse Syke, ist frei. Die Exponate sind verkäuflich. „Wir werden die Besucher auf ihrem Weg durch unser Haus begleiten, ihnen bestimmte Dinge erklären und mit ihnen ins Gespräch kommen“, erklärt Ulrike Schink und ergänzt: „Sie können sich auf tolle zeitgenössische Kunst in einem historischen Gebäude freuen.“