Neubruchhauser Paar bietet Erlebnispädagogik mit Pferden an

Von: Anika Seebacher

Maja und Harald Schulz begegnen ihren Pferden mit Respekt und vermitteln das auch in ihren Kursen. Dabei spielen die Vierbeiner, hier (v.l.) Haflinger Akimo und die beiden Isländer Fia und Luna, die Hauptrolle. © Anika Seebacher

Harald und Maja Schulz bieten in Neubruchhausen Erlebnispädagogik mit Pferden an. Begonnen haben sie damit, nachdem Maja einen Motorradunfall hatte.

Neubruchhausen – Hinter der Scheune auf dem Hof Wisloh in Neubruchhausen stehen sechs Pferde. Sie grasen oder dösen im Schatten und strahlen dabei Ruhe und Gelassenheit aus. Die Vierbeiner gehören zu Maja und Harald Schulz, die tiergestützte Erlebnispädagogik anbieten.

Los ging es mit der naturnahen Erlebnispädagogik kurz vor Corona

Der Hauptgedanke bei ihrem „NePa“-Konzept (naturnahes Erleben an und mit Pferden) ist dabei nicht das Reiten oder die Ausbildung der reiterlichen Fähigkeiten. „Im Vordergrund steht das spielerische Erleben sowie die Entwicklung der individuellen Persönlichkeiten“, erläutert Maja Schulz.

Die 39-jährige Diplom-Pädagogin arbeitet in der Jugendhilfe bei Bethel im Norden und ist mit Tieren groß geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Harald hat sie vor zwei Jahren den Grundstein für „NePa“ gelegt. Der Hintergrund ist ein schwerer Unfall. „Wir sind früher viel Motorrad gefahren“, berichtet Harald Schulz. Doch nachdem seine Frau mit dem Zweirad verunglückte, dachte das Ehepaar neu über sein Leben nach. „Wir haben uns dazu entschieden, etwas mit Pferden und für unsere Mitmenschen zu machen“, sagt der 51-Jährige.

Die Menschen sind heutzutage sehr auf sich selbst fixiert.

„Die Menschen sind heutzutage sehr auf sich selbst fixiert“, meint Maja Schulz. Das habe sich mit der Pandemie sogar noch verstärkt, so ihre Beobachtungen. Da beide mit Tieren und in der Natur aufgewachsen sind, wollten sie ihre Erlebnisse weitergeben und „anderen etwas Gutes tun“, erklären Maja und Harald Schulz.

Mit dem Haflinger Akimo und der Islandstute Froda ging es kurz vor Corona los. Obwohl Frodas Verbindung mit Maja Schulz sogar weiter zurückgeht. „Sie war früher schon bei mir“, sagt Schulz, die von der späteren Besitzerin vor vier Jahren angesprochen wurde, ob sie die inzwischen 20-jährige Stute wieder aufnehmen könne. „Froda ist bereits reittherapeutisch gelaufen“, berichtet Schulz. So entstand die Idee für das pädagogische Angebot mit Pferden. „Schließlich kam ein Pony nach dem anderen“, sagt die 39-Jährige.

Inzwischen stehen neben Froda und Akimo noch die Shetlandponys Suri und Peter sowie die Isländer Fia und Luna auf dem Hof an der Nienburger Straße, auf dem Harald und Maja Schulz seit Juni mit „NePa“ zu finden sind.

Maja und Harald Schulz wollen Pferde als Partner, nicht als Sportgeräte verstanden wissen

Die Pferde werden in Offenställen gehalten, bekommen viel Bewegung an der frischen Luft und haben stets Kontakt zueinander. Bei der Ausbildung der Pferde gibt es Unterstützung von einer Trainerin, aber um einen Großteil kümmert sich Maja Schulz neben ihrem Job selbst. Dabei gehe es viel um Bodenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen.

Im Kontakt mit den Kindern stehe zudem Respekt auf dem Lehrplan. „Um ein 200-Kilo-Pferd zu bewegen, müssen die Kids Handlungsstrategien entwickeln“, beschreibt Maja Schulz das sogenannte Dominanztraining. Weiterhin werden ihren Angaben zufolge die Sinne und das Körpergefühl im Umgang mit den Pferden geschult.

Unsere Kunden lernen nicht, wie man ein Pferd bedient.

Naturnahes Erleben an und mit Pferden orientiert sich laut Schulz stark am Horsemanship, was in erster Linie einen fairen Umgang beschreibt. Für die Diplom-Pädagogin sind Pferde „kein Sportgerät, sondern Partner“. Daher steht nicht das Reiten im Fokus, sondern die Interaktion. „Unsere Kunden lernen nicht, wie man ein Pferd bedient“, verdeutlicht Maja Schulz. Vielmehr gehe es um nonverbale Kommunikation zwischen Mensch und Tier.

Neben dem Paddock, in dem laut Maja Schulz „verschiedene Charaktere leben“, steht ein Bauwagen, der ebenfalls zum Einsatz kommt. Außerdem wird regelmäßig ein Tipi-Zelt aufgebaut, in dem auch Übernachtungen möglich sind.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche. Aber auch Erwachsene, die Ruhe und Entspannung vom stressigen Alltag suchen, sind laut Harald Schulz jederzeit willkommen. „Wir sind das ganze Jahr über draußen – bei Wind und Wetter“, lädt Maja Schulz alle Interessierten zum Kennenlernen nach Neubruchhausen ein.