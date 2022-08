Neubruchhausen: Rockmusik unter freiem Himmel

Das Orga-Team des Heimatvereins Neubruchhausen freut sich schon mächtig auf den Auftritt der CCR Revival Band am 19. August. © Kai Uwe Bohn

Die CCR Revival Band spielt am 19. August in Neubruchhausen ein Open-Air-Konzert. Tickets für das Event gibt es nur im Vorverkauf.

Neubruchhausen – Der Heimatverein Neubruchhausen kann es kaum noch erwarten: Am Freitag, 19. August, gibt die CCR Revival Band ein Open-Air-Konzert an der Alten Oberförsterei. „Wir wissen, was dann auf uns und die Gäste zukommt: Rockmusik vom Feinsten, beste Laune, eine einzigartige Location“, freut sich Heimatvereinsvorsitzender Hans-Hermann Schrader.

„Die Band aus Minden war 2018 die erste, die jemals vor der Alten Oberförsterei gespielt hat“, erinnert sich Regina Sprado vom Vorstand des Heimatvereins und spricht von einer „grandiosen Stimmung“. Interessanterweise sei es auch das erste Mal gewesen, dass die 1997 gegründete Band überhaupt unter freiem Himmel gespielt hat. „Die Gruppe war von der Fröhlichkeit hier begeistert“, sagt Schrader. Daher hätten die Musiker auch sofort für das Konzert zugesagt, das am 19. August im Rahmen der Garten-Kultur-Musikfestival-Reihe stattfindet.

Einfache Gitarrenriffs prägen die Songs der Band

CCR ist das Kürzel für eine Band, die als Creedence Clearwater Revival Musikgeschichte geschrieben und Millionen Fans weltweit hat. Die Rock-Combo um Frontmann John Fogerty war der Top-Act des Woodstock-Festivals. Einfache, aber einprägsame Gitarrenriffs prägen die Songs der Band, etwa in Hey Tonight, Bad Moon Rising, Proud Mary oder Down on the Corner. Gegründet 1967, löste sich CCR bereits fünf Jahre später wieder auf.

Als die CCR Revival Band 1997 anfing, die Songs der legendären Rockband nachzuspielen, waren die Schuhe für die vierköpfige Gruppe groß. Sänger Peter „Willie“ Wilcek hat eine ähnlich mächtige Stimme wie John Fogerty. Und nach mehr als zwei Jahrzehnten des Rockens sind die Männer aus Minden heute eine Institution in der nordwestdeutschen Country-Rock- und Oldie-Szene geworden.

Streetfood der Firma Glutrausch

Eigentlich sollte das Open-Air-Konzert in Neubruchhausen schon längst stattgefunden haben, doch die Pandemie machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. „Nun erst recht“, sagt sich der Vorstand des Heimatvereins jetzt und möchte allen Besuchern am 19. August ein rundes Erlebnis bieten. Nicht nur mit starker Musik, sondern auch mit Streetfood der Firma Glutrausch und kühlen Getränken, die in Eigenregie ausgeschenkt werden.

Der Heimatvereinsvorstand geht davon aus, dass die maximal 400 Karten schnell vergriffen sein werden und informiert: Karten für den Auftritt der CCR Revival Band gibt es für 14 Euro ausschließlich im Vorverkauf – bei Lebensmittel Bothe, Bäckerei Meyer, Restaurant Zum Mühlenteich (alle in Neubruchhausen) sowie bei Raimund Schrader (0173/2380151) und Maik Dannemann (0160/1000030).