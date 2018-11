Neubruchhausen blüht auf

Heimatverein verschenkt Blumenzwiebeln / Noch Helfer für Pflanzaktion gesucht

+ Verteilen am Samstag kostenlos 800 Blumenzwiebeln an der Alten Oberförsterei (v.l.): Werner Albers, Hermann Kleinschmidt, Regina Sprado, Hans-Hermann Schrader, Maik Dannemann und Raimund Schrader. - Foto: Kollschen

Neubruchhausen - 800 Blumenzwiebeln, Tulpen in verschiedenen Farben und Narzissen, verschenken die Mitglieder des Heimatvereins Neubruchhausen am Samstag von 10 bis 13 Uhr an der Alten Oberförsterei. Frei nach dem Motto „Neubruchhausen blüht wieder auf“ soll sich die Ortschaft im kommenden Jahr erneut von ihrer bunten Seite zeigen.