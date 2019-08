Neuapostolische Gemeinde verlässt Bassum

Der letzte Gottesdienst ist am Sonntag / Kirche an der Langen Wand wird verkauft

+ Viele Stühle für wenig Besucher. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Der Raum ist klein, aber hell und gemütlich. An der Tür hängen Basteleien, die blauen Holzstühlchen stehen an einem niedrigen Tisch. Sie warten auf Kinder, die sich mit Gott und der Bibel beschäftigen. Doch die kommen schon lange nicht mehr. „Unsere Gemeinde hatte mal eine gute Struktur“, erklärt Reinhard Wolle von der Neuapostolischen Kirche in Bassum. Der Gemeindevorsteher steht in einem Raum im Obergeschoss der Kirche an der Langen Wand. Als er 1984 aufgenommen wurde, habe es Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren gegeben, die das Gemeindeleben bereicherten.