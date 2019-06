Unfreundliche Kunden in Supermärkten: „Warum bist du so böse zu mir?“

Edeka in Gifhorn schmeißt Pöbler raus

Ein Edeka-Markt in Gifhorn reagiert auf das rabiate Verhalten seiner Kunden gegenüber den Mitarbeitern.

„Lahmarschig“, „unfähig“, „Arschlöcher“. Was sich Mitarbeiter eines Edeka-Marktes in Gifhorn laut Aussage des Marktes von ihrer Kundschaft bieten lassen müssen, ist dermaßen belastend, dass der Markt Konsequenzen zieht. Auf Facebook kündigt er an, unfreundliche Kunden, die Mitarbeiter beleidigen, von nun an des Hauses zu verweisen oder anzuzeigen. Der Zuspruch im Netz ist groß.