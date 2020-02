Bassumer Gästeführer stellen neues Veranstaltungsprogramm vor

Bassum - Seit Mitte vergangenen Jahres hat die Stadt Bassum ein neues Logo – nun ziert es auch die druckfrischen Flyer des Gästeführerteams. Kürzlich haben sie das Veranstaltungsprogramm für die kommenden Monate vorgestellt.

„Das Programm ist wie immer vielfältig und beinhaltet eine große Bandbreite an Veranstaltungen“, sagt Ingrid Skripalle vorab. Insgesamt 18 Veranstaltungen sind für den Zeitraum von Anfang März bis Anfang November geplant. Ganz neu dabei ist eine Theatervorstellung am 12. September über das Leben der Hildegard von Bingen in der Stiftskirche zu Bassum. „Weder zu Fuß noch mit Rad“, so Bodo Heuermann. „Das gab es bisher noch nicht.“ Er stellt den Ausflug auf die Beine. „Der Termin ist aber noch in Planung.“ Die Idee sei durch Zufall entstanden, als er eine Dame aus dem Stück kennenlernte. „Ich hoffe sehr auf Anklang bei den Gästen und bin selbst sehr gespannt“, sagt er.

Los geht es aber erst einmal am 10. März mit einer Betriebsbesichtigung der Delme Werkstätten. „Jeder Bassumer kennt sicherlich das Gebäude, doch die wenigsten waren schon mal da“, meint Christa Skubowius. Der Vorteil: Der Betrieb lässt sich auch bei schlechtem Wetter besichtigen.

Obwohl die offizielle Einweihung der Stiftskirche noch ausstünde, steht eine Tour dorthin im Programm. Interessierte sollten sich den 19. April vormerken. „Das ist unser Highlight“, so Klaus-Dieter Sprenger. Auch wenn viele Gäste nach dem Umbau fragen würden, will Sprenger die Führung traditionell gestalten und auf die Historie des Stifts eingehen.

Weiter geht es mit einer Radtour zum Wasserwerk Holzhausen und Klärwerk in Groß Henstedt am 9. Mai. „Wasser ist unser wertvollstes Gut“, sagt Christine Franzke. Sie möchte die Gäste für das Thema Trinkwasser sensibilisieren. Weil weltweit nur wenig davon leicht zugänglich sei, „müssen wir behutsamer damit umgehen“, erklärt sie.

„Warum starten wir immer ab Bassum?“ – diese Frage werde Gerda Lüdeke oft gestellt. Deshalb startet ihre geplante Radtour am 15. August in Neubruchhausen. „Nun können die Bassumer mal ihre Räder aufladen und erst einmal bis nach Neubruchhausen radeln“, sagt sie entschlossen. Eine Besonderheit wird der Besuch der Uhrenwerkstatt in Bensen sein.

Mit der Fragestellung „Was hat Diepholz zu bieten?“ organisiert Gerda Lüdeke eine Stadtführung mit dem ehemaligem Stadtrat Gerd Stötzel. „Er wird die Führung vermutlich eher leiten als ich“, sagt sie und lacht. Lüdeke hat schon mal an einer Stadtführung dort teilgenommen, die ihr allerdings nicht gefiel. Deshalb wollte sie das Ganze selbst in die Hand nehmen und hoffentlich besser machen. Die Klappstuhlführung bildet am 8. November die Abschlussveranstaltung des Gästeführerprogramms.

Damit die Gästeführer auf ihren Touren auch immer als solche erkannt werden, sind sie nun mit neongrünen Umhängetaschen unterwegs. „Wir hatten bei der Stadt einen Wunsch frei“, so Skripalle. „Bislang konnten wir die Taschen aber noch nicht einweihen.“

Infos

www.veranstaltungen-bassum.de