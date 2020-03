Und nebenbei Deutsch lernen

Neues Angebot der Stadt Bassum: Café Kinderwagen international

+ Beim Café Kinderwagen international kommen die Eltern ganz nebenbei ins Gespräch, während die Kleinen miteinander spielen. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Norbert Lyko schlüpft an diesem Nachmittag ein bisschen in die Rolle des Weihnachtsmannes – auch ohne roten Mantel und Rauschebart. Beladen mit einem Luftballon in einer Schutzhülle sowie einem aufblasbaren, zylinderförmigen Etwas, in dem es lustig klappert, betritt der Erste Stadtrat die Krippe des Kindergartens Kinderreich. Drinnen herrscht kuschelige Wärme, Kinderlachen mischt sich mit gedämpften Stimmen von Erwachsenen. Kaum haben ein paar der Kleinen erspäht, was Lyko in den Händen hält, stürmen sie auf ihn zu und nehmen die Spielsachen begeistert in Empfang.