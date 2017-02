Nebel, Galaxien und Wolkenbänder auf dem Jupiter

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Wissen Sie noch, was Sie am 11. August 1999 gemacht haben? Die Teilnehmer der Bassumer Astronomie-AG können sich alle noch sehr gut daran erinnern, wo sie waren und was sie gemacht haben. Schließlich gab es an dem Tag eine totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa. Ein Ereignis, dass sich kein Astronomie-Fan entgehen lassen kann.

Regelmäßig am Montag vor Neumond trifft sich die Astro-AG bei Harald Blumhoff in Bünte, um den Sternenhimmel zu beobachten. – Sofern er denn zu sehen ist, denn am Montag war der Himmel so wolkenverhangen, dass an eine aktive Sternbeobachtung nicht zu denken war. Das Treffen der offenen Gruppe beschränkte sich daher auf die Theorie.

Dieses Mal waren sie zu siebt, „es können aber auch mal zwölf bis fünfzehn Leute werden“, so die Teilnehmer. Was die recht heterogene Gruppe vereint, ist ihre Leidenschaft für Sterne, Planeten und astronomische Nebel. Wie immer zu Beginn eines Treffens aktualisierten die Sternengucker die Lage der Planeten an einer Magnet-Pinnwand. Die Koordinaten hierfür entnimmt Ingrid Tasto aus einer Fachzeitschrift. „Die Karte gibt uns Aufschluss darüber, was zurzeit am Besten zu sehen ist“, erläutert Blumhoff. Merkur sei es nicht. Der läge zurzeit so ungünstig, dass er sich die meiste Zeit dicht am Horizont befindet, wo man ihn schlecht beobachten könne. „Jupiter baut sich auf, steigt immer höher, wird heller und größer und geht langsam in Oppositionsstellung“, ergänzt Helmut Prekel aus Bassum.

„Dank der Astro-AG erfahre ich immer, was für tolle Konstellationen es gibt“, berichtet Albrecht Hartjens. Der Twistringer erinnert sich an Sonnenfinsternisse und die Ringe des Saturns, die man auch nicht alle Jahre zu sehen bekomme. Schließlich habe der Saturn eine Umlaufzeit von 29 Jahren.

Die offene Astro-AG besteht mittlerweile seit 28 Jahren. In dieser gemeinsamen Zeit hat die Gruppe schon viele Exkursionen unternommen, etwa zu einem Radioteleskop in die Eifel oder zur Sternwarte nach Hamburg-Bergedorf. Zu einer Astronomie-Gruppe auf Norderney besteht ein partnerschaftliches Verhältnis, das durch gegenseitige Besuche gepflegt wird.

„Bei den Zusammenkünften geht es nicht nur um Wissenschaft, sondern auch die Naturerfahrung“, sagt Ingrid Tasto. „Man kann auch gut mal innehalten, wenn man in die Sterne guckt“, meint Blumhoff. Sie seien lange nicht immer einer Meinung. Es wird viel diskutiert und philosophiert. „Oder zwei driften fachlich so weit ab, dass der Rest nicht mehr folgen kann“, schmunzelt Albrecht Hartjens. „Das ist dann so ein Moment, an dem wir rausgehen. Harald hat dann bei gutem Wetter im Freien schon die Teleskope aufgebaut.“

Baugenehmigung für kleine Sternwarte

Warum sich die Gruppe immer kurz vor dem Neumond trifft, hat einen Grund: „Wenn der Mond am Himmel steht, sieht man nichts anderes mehr“, so Blumhoff. Bei Neumond hingegen sei es dunkel. „Sogar mit unseren Kleingeräten können wir dann Nebel, Galaxien oder die Wolkenbänder auf dem Jupiter sehen.“ Nicht nur der Mond, auch zunehmende Beleuchtung auf der Erde störe beim Sternegucken.

„Fremdlicht ist unser Feind“, sagt Harald Blumhoff „Wenn der Himmel aufgehellt ist, werden die Kontraste immer schwächer und dann kann man immer weniger sehen.“ Mit großen Bedenken sieht er darum der Zukunft entgegen. „Wenn das Bassumer Gewerbegebiet am Bramstedter Kirchweg erweitert wird, können wir nicht mehr viel sehen.“ Dabei möchte Blumhoff in Kürze eine kleine Sternwarte bauen, und hat dafür auch schon eine Baugenehmigung erhalten.

Auf einer Ratssitzung, bei der er seine Bedenken zur Sprache brachte, fühlte er sich nicht ernst genommen. Bauen will er die Sternwarte dennoch, schließlich habe er nur dieses Grundstück und daher keine andere Wahl.

Das nächste Treffen der Astronomie-AG ist für den 27. März geplant. Interessierte neue Teilnehmer sind gern gesehene Gäste.