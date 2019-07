Bassumer Naturbad wird von der Vergangenheit eingeholt

Bassum - In das Thema Naturbad Bassum kommt frischer Wind. Ab kommendem Jahr könnte ausgerechnet der Verein neuer Betreiber des Freibades werden, der sich vor vielen Jahren noch gegen dessen Errichtung gestemmt hatte.

Ende dieses Jahres läuft der Pachtvertrag mit Oskar Braun aus, der das Naturbad bisher betrieben hat. Im Mai hatte sich die Stadt daraufhin für dessen Erhalt und Ausbau stark gemacht und rund eine Millionen Euro an öffentlichen Geldern zugesagt. Die Federführung sollte nach ihrem Wunsch ein Förderverein übernehmen.

Diese Rolle könnte nun der vor fast 20 Jahren gegründete Verein zur Erhaltung der Bassumer Bäder übernehmen. Sein Vorsitzender, Heinrich Garbers aus Bassum, war am Mittwochabend zum Treffen der Arbeitsgruppe gekommen, die sich mit der Zukunft des Bades auseinandersetzen will. Dort brachte er die Idee ein, den bereits bestehenden Verein, der jedoch seit der Errichtung des Naturbades ruht, für diesen Zweck wieder zu aktivieren.

Bassumer Verein könnte reaktiviert werden

Dem endgültigen Entschluss hierzu steht allerdings noch eine Befragung der Mitglieder voran. In den kommenden Wochen will Garbers zu einer Mitgliederversammlung laden und dort über die Zukunft des Vereins abstimmen lassen.

Bereits jetzt stellt er allerdings klar: Sollte es zu einer entsprechenden Entscheidung kommen, werde der gesamte Vorstand zurücktreten. Die Mitglieder sollen selbst entscheiden, ob sie im Verein bleiben möchten oder nicht. So würde am Ende im Grunde nur die leere „Vereins-Hülle“ an den Kreis der Naturbad-Aktiven übergeben.

Verein sammelte Unterschriften gegen Naturbad-Pläne

Verkehrt ist das sicher nicht, betrachtet man die Geschichte des Vereins. Dieser sammelte damals nach Garbers Angaben rund 3.000 Unterschriften für ein konventionelles Freibad und gegen die Pläne, ein Naturbad zu errichten. Auch einen Investor hätten sie gefunden, der bereit war, eine Million Euro für das Projekt zu geben. Das alles sei jedoch im Sande verlaufen, so Garbers.

„Unsere Arbeit ist nicht akzeptiert worden.“ Da seien sie alle sehr enttäuscht gewesen und hätten den Verein kurzerhand in den Ruhezustand versetzt, als klar wurde, dass ein Naturbad gebaut werden soll.

Heute hat eben jenes einen guten Rückhalt durch einige Bassumer. Bei dem Treffen am Mittwochabend gaben 10 der 14 Anwesenden an, weiterhin bei dem Projekt mitwirken zu wollen.

Engagement weiterer Bassumer wird gefordert sein

Unter ihnen befinden sich auch einige Gesichter aus Politik und Öffentlichkeit. Neben dem ersten Stadtrat Norbert Lyko war auch Helma Schöpe von der SPD vor Ort. Sie habe gleich die volle Unterstützung der gesamten Fraktion signalisiert, berichtet Detlev Block.

Er ist Koordinator der Arbeitsgruppe zum Naturbad und macht schnell klar, dass darüber hinaus das Engagement weiterer Bassumer gefordert sei. „Es wäre toll, wenn die Bürger die Sache begleiten und unterstützen.“

Vereinssatzung müsse geändert werden

Jetzt ist er jedoch erst einmal gespannt auf das Ergebnis der Mitgliederversammlung. Gibt es dort grünes Licht, würde sich die Arbeitsgruppe mit dem Vereinsvorstand treffen und die genauen Modalitäten ausarbeiten.

Eines unterstreichen dabei sowohl Heinrich Garbers als auch Detlev Block: An der Satzung des Vereins müssen dann garantiert einige Änderungen vorgenommen werden.