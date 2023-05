Naturbad Bassum wird 2023 nicht öffnen

Von: Fabian Pieper

Im Hintergrund nimmt der Gastro-Bereich des Naturbads Form an. Im Vordergrund strahlen Norbert Lyko (l.) und Bürgermeister Christian Porsch. © Pieper, Fabian

Das Naturbad Bassum öffnet nicht mehr in diesem Jahr. Während die Bauarbeiten auf Hochtouren laufen, wird noch ein Gastronom gesucht.

Bassum – In manchen Momenten könnte man meinen, das Wetter möchte einen schon jetzt zum Baden verführen. Den Anschein hatte es zumindest am Freitagnachmittag in Bassum – passend zur Baubesichtigung auf dem Naturbad-Gelände. Nach Badespaß sieht es dort indes noch ganz und gar nicht aus. Baufahrzeuge, Paletten mit Baumaterial und hart arbeitende Menschen prägen die Szenerie. Und das wird auch noch über den Sommer hinweg so bleiben.

Neuer Naturbad-Gastronom soll Regionales und vielleicht auch Vegetarisches anbieten

Damit ist nun offiziell, was Bürgermeister Christian Porsch und der ehemalige Erste Stadtrat Norbert Lyko bereits bei der bis dato letzten Baubesichtigung Mitte März (wir berichteten) als damals noch wage Behauptung in den Raum gestellt hatten: „Wir werden dieses Jahr noch nicht aufmachen“, erklärt Porsch demütig. Lyko steht neben ihm und ergänzt: „Schließlich wollen wir keine Halbgarheiten.“ Öffnen werde das Naturbad erst, wenn alles fertig ist.

Immerhin: Auf der Großbaustelle hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Mit den Schwimmbecken im Rücken sind in Blickrichtung des Parkplatzes an der Bremer Straße zwei Gebäudekörper klar zu erkennen. Der rechte ist bereits mit dunkelroten Klinkern verblendet. Dort soll bald der Innenausbau beginnen, verrät Lyko. Wenn alles fertig ist, befinden sich dort die Umkleidekabinen und Sanitäranlagen.

In Blickrichtung Parkplatz haben rechts die Umkleide- und Sanitärräume bereits ein Dach erhalten und sind verklinkert. Links ist der Rohbau des Gastro-Bereichs in der Entstehung. © Fabian Pieper

Ganz so weit sind die Arbeiten am Gebäude auf der linken Seite noch nicht, auch wenn die ersten Reihen Klinker bereits angebracht werden. Was aktuell noch rohster Rohbau ist, wird später einmal den Funktionstrakt beherbergen – und die Naturbad-Gastronomie. Laut Lyko entstehen dort 20 Plätze im Inneren und 20 Plätze auf der überdachten Terrasse.

Was neben Gästen und einem Dach allerdings auch noch fehlt, ist ein Gastronom. „Wir hoffen“, sagt Lyko, „dass sich einige dafür interessieren.“ Ihm schwebt ein Angebot vor, dass mehr als nur Pommes und Bratwurst beinhaltet. „Regionalität ist angesagt, gerne auch etwas Vegetarisches“, so Lyko. Christian Porsch geht davon aus, „dass die Suche nicht einfach wird, aber wir werden gute Voraussetzungen schaffen“. Interessierte können sich bereits jetzt bei der Stadtverwaltung melden.

Das Schwimmerbecken im Naturbad Bassum erhält eine neue Folierung, die Versickerung verhindert

Gearbeitet wird derzeit nicht nur am Neubau im Nordwesten des Geländes. Die Schwimmbecken werden gereinigt, das große Schwimmerbecken erhält eine neue Folierung, die Versickerung verhindert. Neu gemacht werden soll auch der Weg zwischen Parkplatz und Naturbad – die Bauarbeiten dafür sollen, so Norbert Lyko, nach Pfingsten beginnen. Er weist darauf hin, dass der Weg in dieser Zeit nicht passierbar sein wird. Ende des Jahres soll dann auch noch das alte Technik-Gebäude im Südosten neu verkleidet werden.

Aus dem „soll“ wird allerdings schnell ein „muss“, als Lyko auf die Finanzierung zu sprechen kommt. 3,3 Millionen Euro sind für das gesamte Vorhaben veranschlagt, die zu zwei Dritteln von der Stadt und zu einem Drittel aus Fördergeldern kommen. Damit diese Förderung nicht verfällt, müssen noch in diesem Jahr die endgültigen Rechnungen vorliegen.

Allerdings, räumt Porsch ein, sei durch die allgemeinen Kostensteigerungen damit zu rechnen, dass manches teurer wird. Lyko verspricht: „Wir gucken schon jetzt danach, wo wir Einsparungen vornehmen können. Nichts Augenfälliges.“ An dem Glasdach, das die beiden neuen Gebäude im Eingangsbereich miteinander verbinden soll, wollen die Bauherren aber nicht rütteln. „Nein, das soll schon was Schickes sein“, sagt Lyko. „Das Naturbad ist schon so versteckt, da wollen wir einen Eingang haben, der richtig einlädt.“