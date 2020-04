Naturbad bleibt in diesem Jahr dicht - aus mehreren Gründen

Entscheidung der Stadtverwaltung

Springen, Planschen, Schwimmen – dieses Jahr fällt das im Naturbad Bassum aus.

Bassum - Es ist ein bisschen wie verhext! In diesem Jahr führt die Stadtverwaltung zum ersten Mal Regie beim Naturbad Bassum, da Betreiber Oskar Braun im vergangenen Jahr nach 13-jähriger Tätigkeit die Leitung abgegeben hat (wir berichteten). Und ausgerechnet in ihrem Premiere-Jahr muss die Verwaltung allen Badefreunden eine traurige Botschaft verkünden: Das Naturbad bleibt in dieser Saison leider geschlossen. „Wir bedauern das natürlich sehr und bitten die Leute um Verständnis“, sagt der Erste Stadtrat Norbert Lyko.