Von: Marten Vorwerk

Die Obst- und Gemüseblume ist der erste Hingucker im Laden: Das zeigen Diana Spitzer (l.) und Veronika Matt. Im Hintergrund stehen Nutella und Kaffee im Regal. © Vorwerk, Marten

Selbstbedienungs-Dorfladen „Emmas“ eröffnet Ende Januar in Neubruchhausen. Bereits am 16. Januar können sich Kunden über die Internetseite registrieren lassen.

Neubruchhausen – Alles ist bereit für die Eröffnung am 28. Januar. Na ja, fast alles. Es fehlen noch die Produkte im neuen Dorfladen in Neubruchhausen. Emmas wurde er von den beiden Geschäftsführerinnen und Schwestern Veronika Matt und Diana Spitzer getauft (wir berichteten). Es ist ein reiner Selbstbedienungsmarkt. Menschen, die dort einkaufen, scannen ihre eingesammelten Produkte selbst. Mitarbeiter werden nur zu bestimmten Zeiten anzutreffen sein. Die Bezahlung läuft ausschließlich über ein Karten-Lesegerät. Barzahlung ist nicht möglich.

Erster Hingucker kurz hinter dem Eingang

Kurz hinter dem Eingang in den Markt der ehemaligen Volksbank-Filiale an der Hauptstraße fällt das erste Highlight ins Auge: die Obst- und Gemüseblume. „Das ist unser erster Hingucker“, sagt Veronika Matt. Äpfel, Birnen, Zucchini, Gurken, Tomaten und vieles mehr werden dort zu finden sein. Insgesamt können die Kunden im neuen Dorfladen etwa 2000 Produkte einkaufen. Die Regale sind klassisch anthrazit. „Die Kunden werden in den Regalen alles finden, was man so braucht“, erklärt Veronika Matt. Von Eiern über Nudeln, Kaffee oder Nutella, bis hin zu Zahnpasta. „Es ist ein Vollsortiment“, sagt Matt, die in Heiligenfelde wenige Kilometer entfernt wohnt.

Der Supermarkt Emmas in Neubruchhausen öffnet am 28. Januar seine Tore. © marten vorwerk

Der Weg an den Regalen vorbei führt zum Backwarenbereich. Dort werden frische Brötchen, Brot oder Croissants liegen. Links um die Ecke folgt der zweite Hingucker im 160 Quadratmeter großen Laden. Laut Veronika Matt ist der Tresor „das absolute Highlight“ des Marktes. „Weil das vorher eine Bank war, wollten wir den Tresor unbedingt in den Laden integrieren“, betont sie. Durch eine Gittertür geht es in den Tresorbereich. Dort werden ausschließlich alkoholische Getränke stehen. Neben dem Tresor befindet sich der Tiefkühl- und Kühlbereich. Wurst, Milch oder Käse können ebenso eingekauft werden wie Pizza, Pommes oder Tiefkühlgemüse.

Eine Besonderheit ist die Regionalität

Eine Besonderheit im Dorfladen „Emmas“ ist die Regionalität. In einem weiteren Regal kann ein regionaler Anbieter seine Produkte verkaufen. „Wir werden jeden Monat wechseln. Wir haben also regelmäßig Produkte von wechselnden regionalen Anbietern in diesem Regal“, erklärt Diana Spitzer. Auch sonst setzen die beiden Frauen auf regionale Produkte. „Im normalen Sortiment haben wir zum Beispiel Eier oder Nudeln von Anbietern aus der Region“, sagt Veronika Matt. Brot von Gerd Meyer aus Bassum oder Eier und Nudeln vom Hof Allhusen aus Bruchhausen-Vilsen – das sind nur zwei Beispiele – werden dauerhaft im Sortiment sein. Der Rest werde vom Edeka-Foodservice aus Weyhe geliefert. Die beiden Geschäftsführerinnen legen großen Wert auf die Vorlieben ihrer Kunden. Deswegen werden sie ein Whiteboard aufhängen „Da können die Leute draufschreiben, welche Produkte ihnen vielleicht fehlen. Wir werden auf die Wünsche eingehen und laufend neue Produkte anbieten, wenn gewünscht“, erzählt Veronika Matt.

Wenn das Einkaufskörbchen voll ist, geht es an die Selbstbedienungskasse. Dort müssen die Produkte gescannt werden. „Das geht ganz einfach. Und wenn nicht, sind wir ja auch noch da – zu den Servicezeiten“, sagt Diana Spitzer.

So gelingt der Zutritt in den Laden

Nur an wenigen Stunden in der Woche werden Mitarbeiter vor Ort sein. Der Zutritt in den Markt gelingt durch das Einscannen mit einem QR-Code oder mit der Kundenkarte. „Online können sich die Leute ab dem 16. Januar registrieren und den QR-Code anfordern, der per Mail in Echtzeit kommt. Spätestens nach 24 Stunden wird er von uns ins System eingetragen – dann ist der Weg frei“, erklärt Matt. Die Schwestern haben für die ersten Monate eine Mitarbeiterin zur Unterstützung eingestellt. Danach soll es eventuell mit Minijobbern weitergehen.

An die alkoholischen Getränke kommen nur Leute, die 18 oder älter sind. Sie bekommen eine einmalige Extra-Freischaltung für ihre Kundenkarte oder ihren QR-Code. Damit lässt sich die Gittertür zum Tresor öffnen.

Öffnungszeiten

Emmas hat täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Servicezeiten – also die Zeiten, an denen Mitarbeiter im Markt sind – sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Die Eröffnung ist am 28. Januar von 10 bis 18 Uhr.

Registrierung

Am 16. Januar wird die Internetseite www.emmas-supermarkt.de freigeschaltet. Dort kann man sich mit seinen persönlichen Daten anmelden und bekommt einen QR-Code per E-Mail zugeschickt. Dieser wird innerhalb von 24 Stunden von einer Mitarbeiterin freigeschaltet. Wer sich nicht online registrieren will, bekommt vor Ort (zu den Servicezeiten) eine Kundenkarte, die den Zugang zum Dorfladen ermöglicht.