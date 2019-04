Erfolgreicher Start des Reparaturcafés in Bassum: Nähmaschine und Bügeleisen gerettet

Großer Andrang im Jugendhaus Fönix

+ © Foto: Schiermeyer Viele Gäste im Reparaturcafé schauen den ehrenamtlichen Tüftlern über die Schulter, auch Kurt Meyer (2. v. r.), dessen Laubsauger sich Wolfgang Metzner (r.) annimmt. © Foto: Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Die erste „Patientin“ des neu ins Leben gerufenen Reparaturcafés in Bassum war am Samstag eine betagte Nähmaschine. Schon um 9.10 Uhr, 20 Minuten vor dem offiziellen Start, stand ihre Besitzerin vor der Tür, um das altgediente Stück reparieren zu lassen. Dass dieses Angebot in Bassum gefehlt hat, zeigte der Andrang am ersten Tag im Reparaturcafé. Insgesamt 20 defekte Geräte wurden von Ehrenamtlichen im Jugendhaus Fönix behandelt.