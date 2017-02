Nacktfotos der Ex ins Netz gestellt

Twistringen/Verden - Von Wiebke Bruns. Weil er Nacktfotos seiner Ex-Freundin im Internet veröffentlicht haben soll, musste sich ein Angeklagter aus Twistringen vor der 5. Kleinen Strafkammer des Landgerichts Verden verantworten. Angefochten wurde von dem 41-Jährigen ein Urteil des Amtsgerichts Syke vom 3. November 2014. Nach mehr als zwei Jahren fand das Verfahren mit einer Einstellung dann jedoch ein schnelles Ende. Statt der in erster Instanz verhängten Strafe in Höhe von 2 250 Euro muss er trotzdem noch 1 200 Euro zahlen.

Aufnahmen bei Facebook hochgeladen

Das Amtsgericht sah es in erster Instanz als bewiesen an, dass der ledige und kinderlose Angeklagte sich der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, der Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz schuldig gemacht hat. Im März 2013 soll er Nacktaufnahmen seiner Ex-Freundin auf Facebook eingestellt und durch Freundschaftsanfragen für eine schnelle Verbreitung und entsprechende Kommentare gesorgt haben.

Bereits zwei Monate zuvor hatte die Frau einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt. Die Hintergründe wurden im Urteil des Amtsgerichts nicht erläutert. Als die Bilder im Netz aufgetaucht waren, informierte sie umgehend die Polizei. Der Angeklagte erhielt noch in der selben Nacht eine Gefährdungsansprache und wurde aufgefordert, die Fotos samt dem erstellten Profil zu entfernen. Zehn Tage später soll er gegen ein Kontaktverbot verstoßen und sich unter einem Pseudonym bei der Frau gemeldet haben.

Der Vorsitzende Richter der 5. Kleinen Strafkammer, Joachim Lotz, regte gleich zu Beginn der Sitzung eine Verfahrenseinstellung an. „Damit ist dem Rechtsfrieden mehr gedient“, so der Jurist mit Blick auf den lange zurückliegenden Tatzeitraum. Voraussetzung war jedoch für den Vorsitzenden und Oberstaatsanwalt Frank Lange, dass mittlerweile Ruhe zwischen den Parteien eingekehrt ist, was die Geschädigte ihnen kurz darauf bestätigte. Andernfalls wäre die angestrebte Verfahrenseinstellung nicht in Betracht gekommen, betonte Lotz.

Die 38 Jahre alte Geschädigte wirkte zufrieden, nicht noch einmal aussagen zu müssen, und auch kein weiterer Zeuge musste gehört werden. Der 41-Jährige wurde nicht verurteilt, aber auch nicht freigesprochen. Als spürbare Folge muss er die vom Oberstaatsanwalt beantragten 1 200 Euro an die Stiftung Opferhilfe zahlen, die sich auch um Opfer solcher Taten kümmert. Erst nach vollständiger Bezahlung des Betrages wird das Verfahren endgültig eingestellt. Andernfalls kommt es erneut zum Prozess. „Dann haben Sie alle Zeugen wieder hier sitzen“, gab Lotz dem 41-Jährigen zu bedenken.