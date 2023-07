Nach Weil-Vorschlag: Bürgermeister betonen Vorteile längerer Amtszeiten

+ © Seebacher/Archiv Effektive Bürgermeisterarbeit benötigt Einarbeitung, sind sich Christian Porsch (Bassum, l.) und Jens Bley (Twistringen) einig. Längere Amtszeiten bedeuten prozentual mehr Zeit, die in aktuelle Projekte investiert werden kann. © Seebacher/Archiv

Landrat Cord Bockhop und mehrere hauptamtliche Bürgermeister aus dem Kreis Diepholz befürworten längere Amtszeiten. SPD und Grüne wollen das diskutieren.

Landkreis Diepholz – Zehn Jahre, nachdem die niedersächsische Landesregierung von Stephan Weil die Amtszeit von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Landrätinnen und Landräten von acht auf fünf Jahre verkürzt hat, kommt nun – erneut von Weil – der Vorschlag, die Amtszeit wieder zu verlängern. Auf welchen Zeitraum, das ist noch offen. Im Koalitionsvertrag hatte die rot-grüne Landesregierung sich zunächst nur darauf verständigt, die Verlängerung diskutieren zu wollen.

Aus der Distanz betrachtet, könnte man meinen, es gehe nur darum, ob die Hauptverwaltungsbeamten häufiger gewählt werden. Die Kreiszeitung wollte wissen: Welchen Unterschied macht die Länge einer Amtszeit?

Acht Jahre als Optimalvorstellung

Landrat Cord Bockhop kennt sowohl fünf- als auch achtjährige Amtszeiten. Erstere aus seinem Bürgermeisteramt in Stuhr, Letztere als Landrat. Bei der Frage nach der Amtszeit spielen nach seiner Aussage zwei Aspekte eine wichtige Rolle: zum einen die, zum Hauptverwaltungsbeamten gewählt worden zu sein – andererseits wirbt er aber auch für Verständnis für den Menschen dahinter, der keine einfache Karriereentscheidung trifft.

Herzenswunsch Bürgermeister - die etwas andere Berufsentscheidung Landkreis Diepholz – Es ist einige Zeit her, Anfang des Jahrtausends, da stellte sich für Diepholz heutigen Landrat Cord Bockhop die Frage, ob er Bürgermeister in Stuhr werden möchte. Für fünf Jahre wurde er damals gewählt und stand vor der Entscheidung, „meine sichere Anstellung gegen meinen Berufswunsch einzutauschen“. Eine Entscheidung, die er auch mit seiner Familie habe diskutieren müssen, denn das Amt eines Hauptverwaltungsbeamten sei nicht mit anderen befristeten leitenden Funktionen in der freien Wirtschaft zu vergleichen. Kann als Beispiel ein Fußballtrainer wenige Tage nach dem Ende seines Vertrags anderswo eine Anstellung finden, ist den Verwaltungsbeamten diese Möglichkeit nicht gegeben. Verlieren sie eine Wahl, tun sie das in einem Moment, in dem alle Ämter neu besetzt worden sind. Die nächste freie Stelle in diesem Zweig gibt es mithin erst viele Jahre später.

Nun könnte argumentiert werden, dass die Person einfach in der Verwaltung, der sie nicht mehr vorsteht, als normaler Mitarbeiter mitwirken kann, doch das sei „in Niedersachsen eher die Ausnahme“ und „ohne Verwaltungsausbildung im Rahmen der vorgeschriebenen ,Bestenauslese’ auch nicht möglich“, so Bockhop.

Christian Porsch, Bürgermeister in Bassum, hat sich die Frage gestellt, ob er sich 2014 zu seiner ersten Wahl gestellt hätte, wenn er nicht bis zum Ende der nächsten vollständigen, sondern nur bis zum Ende der laufenden Amtsperiode gewählt worden wäre, also für nur zwei statt sieben Jahre. Dabei ist er sich sicher: „Für zwei Jahre hätte man aber niemanden, auch mich nicht, als Kandidaten gefunden.“

Mit einem ganz anderen Blick kann Patrick Bade, 2021 gewählter Bürgermeister in Sulingen, dienen, der aufgrund eines Sonderfalls in Sulingen für zehn Jahre bis 2031 gewählt wurde (siehe Kasten rechts oben). Für ihn persönlich war das „der Ansporn, mich zur Wahl zu stellen. Andernfalls hätte ich wahrscheinlich meine vorherige Selbstständigkeit nicht aufgegeben.“

Matthias Kreye, Bürgermeister der Gemeinde Wagenfeld und Geschäftsführer vom Kreisverband Diepholz des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB), kennt solche Stimmen aus Erfahrung: „Gerade neue Kandidatinnen und Kandidaten schreckt die kurze, unattraktive Amtszeit von fünf Jahren ab. Als Person mit Lebenserfahrung für eine Perspektive von nur fünf Jahren ein bestehendes Berufsverhältnis aufzugeben, ist äußerst unattraktiv.“

Einzig Frank Seidel, Bürgermeister in Weyhe, ist überzeugt, dass sich an seiner Kandidatur „aus Leidenschaft“ nichts geändert hätte, wäre die Amtszeit eine andere gewesen. Gleichwohl ist er ebenfalls sicher, dass auf diese sehr persönliche Entscheidung einen Einfluss hat, ob jemand aus dem öffentlichen Dienst kommt oder ein Rückkehrrecht in seine frühere Funktion hat.

An dieser Stelle geht es um den professionellen Aspekt. Dabei zieht Cord Bockhop eine Parallele zur freien Wirtschaft, anhand derer er Stephan Weils Aussage stützt, viele Prozesse brauchen mehr als fünf Jahre Zeit: „Während bei Geschäftsführern und Vorständen in der Wirtschaft schon beklagt wird, dass diese nur auf schnelle Erfolge aus seien, darf es doch gerade im kommunalen Bereich auch an Beteiligung und Teilhabe nicht fehlen.“

Matthias Kreye, Bürgermeister der Gemeinde Wagenfeld und Geschäftsführer vom Kreisverband Diepholz des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB), pflichtet ihm uneingeschränkt bei: „Amtsinhaber und auch neue Amtsträger brauchen eine verlässliche Perspektive, um entsprechende komplexe Prozesse kontinuierlich zu begleiten. Um etwas bewegen zu können gehört auch ausreichend Zeit dazu.“ (siehe Kasten)

Christian Porsch, seit 2014 Bürgermeister in Bassum, würde eine Verlängerung der Amtszeit auf die von früher bekannten acht Jahre begrüßen. Matthias Kreye verweist dabei auf die Argumentation, die der NSGB schon mehrfach zugunsten dieser Amtsdauer vorgetragen hat: „Handlungsfähigkeit und Kontinuität in komplexer werdenden Prozessen, Attraktivität des Amtes, Schutz vor einer zunehmenden Aggression durch eine verlässliche Perspektive.“

Amtsaufnahme kostet viel Zeit

Komplexe Prozesse zu begleiten, von einem Amtsneuling kann nicht erwartet werden, sämtliche Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen vollumfänglich zu kennen. Mithin bedürfe es „Zeit, um sich einzuarbeiten und ein Netzwerk aufzubauen“, kommentiert Bassums Bürgermeister Christian Porsch dies. Dass das kein kurzer Prozess ist, berichtet Twistringens Bürgermeister Jens Bley, der 2019 in seiner Stadt das Amt des Verwaltungsvorstandes erringen konnte. „Hierzu habe ich mindestens ein Jahr benötigt“, erinnert er sich. Ein Bürgermeister, der eine Wiederwahl anstrebt, würde das letzte Amtsjahr zwangsweise mit der Wahl verbinden, ergänzt Bley. „Demnach blieben mir effektiv nur drei Jahre.“ Auch wenn sich der Aspekt der Einarbeitung bei wiederholten Amtszeiten sicherlich deutlich nach unten reguliert, zeigt das Rechenbeispiel doch, wie schnell sich viele Jahre innerhalb einer Kommune aufsummieren können, sollten sich regelmäßig neue Bürgermeisterkandidaten durchsetzen können.

Dass selbst bei einer kürzer ausfallenden Einarbeitungszeit viele Projekte nicht in Kürze umgesetzt sein können, ergänzt Frank Seidel, Bürgermeister in Weyhe. Er habe vor seiner Amtsaufnahme zwar viel Erfahrung in Gemeinderat und Kreistag gesammelt – einige der Projekte, mit denen er nun als Bürgermeister zu tun hat, auch angestoßen –, aber eine Schulsanierung oder ein Straßenbahnbau benötigen dennoch ihre Zeit. Dazu weist er auf unvorhergesehene Ereignisse, die Zeitpläne torpedieren können – die Corona-Pandemie als Beispiel.

Weniger Wahlen – weniger Demokratie?

Daran schließt eines der vier Argumente an, welches 2013 gefunden wurde, um die Amtszeit-Verkürzung zu begründen: „Die Reduzierung der bislang vergleichsweise langen Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamten von acht Jahren auf zukünftig fünf Jahre trägt dem demokratischen Prinzip der Kontrolle durch die Wählerinnen und Wähler nach angemessener Zeit Rechnung“, kann noch heute auf der Internetseite der niedersächsischen Staatskanzlei nachgelesen werden. Nach dieser Lesart hat die Landesregierung es vor zehn Jahren mithin so bewertet, dass die Nachteile häufigerer Wahlen aufgewogen werden können (Die weiteren Argumente: 1. Aufwertung der Kommunalwahlen, 2. Aufwertung der ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitikerinnen und -politiker, 3. Kostenersparnis, da insgesamt weniger Wahlen organisiert werden müssen, Anm. d. Red.).

Das Argument, seltenere Wahlen wären undemokratischer, unterstützen die Bürgermeister und der Landrat überhaupt nicht. „Eine ,Entmachtung’ von Bürgerinnen und Bürgern sehe ich durch eine Verlängerung der Amtszeiten nicht, haben diese doch über die gewählten Vertretungsorgane (wie den Stadtrat) weiterhin die Kontroll- und Entscheidungsmöglichkeiten“, schreibt dazu Patrick Bade, Bürgermeister in Sulingen. Auch Jens Bley sieht die Demokratie nicht durch eine längere Amtszeit gefährdet, da der Stadtrat schließlich die Möglichkeit habe, den Bürgermeister abzuwählen.

Christian Porsch sieht dieses Argument als vorgeschoben an. Aus demokratischen Gesichtspunkten bezeichnet er eine Amtszeitverlängerung als „unproblematisch“. In der Gesetzesänderung von 2013 sieht er den Versuch, durch die Gleichzeitigkeit von Kommunal- und Bürgermeisterwahl mehr Parteikandidaten in die Ämter zu heben. „Die Wähler:innen haben diese Hoffnung aber nicht bestätigt und haben sehr häufig parteilose Kandidat:innen gewählt“, denn sie seien viel sensibler, als manche Parteimitglieder es glauben würden, schreibt er.

Cord Bockhop kritisiert, dass diese Frage eine Parallele zu beispielsweise der Bundespolitik suggeriert, die nicht gegeben sei. Es gibt, betont er, in der Kommunalpolitik keine Regierung, die von einem Kommunalparlament kontrolliert wird und neben der eine Verwaltung steht, „sondern das Kommunalparlament ist die kommunale (Selbst-)Verwaltung“. Der gewählte Hauptverwaltungsbeamte hat im Stadt- oder Gemeinderat oder dem Kreistag wie alle anderen Mitglieder auch eine Stimme. Dazu übernimmt er repräsentative Aufgaben und leitet, dies sagt die Amtsbezeichnung ja sehr deutlich, die Verwaltung. Natürlich hat es aber einen Wert und biete Gestaltungsmöglichkeit, im Rat sprechen zu können.

Hinweis Nahezu keiner der Befragten hat bislang eine exakt fünfjährige Amtszeit hinter sich. Nach der Veränderung der Amtszeit-Länge 2013 wurden nachfolgenden Wahlen so gestaltet, dass es 2026 zu einer Harmonisierung gekommen wäre. Beispiel: Bassums Bürgermeister Christian Porsch wurde 2014 für sieben Jahre gewählt. 2021 wurde erneut, dann bis 2026, gewählt. In Twistringen hingegen standen Bürgermeisterwahlen 2019 an. Dort ist Jens Bley direkt bis zum Ende der nächsten vollständigen Amtsperiode, also 2026 gewählt worden. Eine aktuelle Ausnahme gibt es: Patrick Bade hat das Amt in Sulingen nach Beginn der Wahlperiode 2021-26 aufgenommen. Aus diesem Grund ist er bis Ende der nächsten Amtsperiode, also bis 2031 im Amt und würde sich nicht 2026 einer Wahl stellen müssen.