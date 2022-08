Mustapha Alouche ist stolz auf seine Einbürgerungsurkunde

Von: Anke Seidel

Als Flüchtling war der Syrer Mustapha Alouche vor sechs Jahren und zehn Monaten nach Deutschland gekommen. Jetzt ist er Deutscher: Stolz zeigt der 56-Jährige seine Einbürgerungsurkunde. Sie beweist, dass der ehemalige Journalist, der vor dem Grauen des Krieges in seinem Heimatland geflohen war, alle Herausforderungen gemeistert hat und in einem neuen Leben angekommen ist.

Bassum – Der 4. August 2022 ist so etwas wie ein zweiter Geburtstag für ihn, denn seit diesem Tag ist er Bürger der Bundesrepublik Deutschland – mit allen Rechten und Pflichten, vor allem mit einer für ihn überaus erfüllenden beruflichen Aufgabe: Er ist Schulassistent an der Oberschule Ohlenhof in Bremen-Gröpelingen. Dort kümmert er sich um Kinder mit Migrationshintergrund.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Mustapha Alouche und lacht. Er lebt mit seiner Frau und seiner 16-jährigen Tochter in Bassum. Noch. Mustapha Alouche möchte gerne nach Bremen umziehen, um sich die tägliche, insgesamt sechs Stunden umfassende Fahrtzeit zwischen Wohn- und Arbeitsort zu ersparen, denn er ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.

Weiterbildung an der Universität Oldenburg war ein Sprungbrett in sein neues Leben

Sprungbrett in sein neues Leben war eine zwei Semester umfassende Weiterbildung an der Universität Oldenburg. Der damalige Flüchtling hatte sie mit der Gesamtnote 1,7 abgeschlossen – und damit sein vierjähriges Pädagogikstudium aus Syrien entscheidend aufgewertet. Seinen Herzenswunsch nach einem festen Arbeitsplatz erfüllte ihm der Achimer Verein Sofa (Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe), der ihn als Schulassistenten einstellte.

Mit Kindern hatte er zuvor schon gearbeitet – bei einem Praktikum im Bassumer Rentei-Kindergarten. Mehr als 200 Stunden umfasste es und gehörte zur Weiterbildung mit dem Titel „Pädagogische Kompetenz in der Migrationsgesellschaft“.

Aber auch den Alltag in einem Pflegeheim kennt der gebürtige Syrer gut, weil er drei Monate lang in einer Bassumer Seniorenresidenz mitgearbeitet hatte – ehrenamtlich. Als Schulassistent arbeitet er seit fast drei Jahren in Bremen-Gröpelingen. Sichtlich stolz ist er darauf, dass er seitdem seine Familie mit seinem eigenen Gehalt ernähren kann.

Schon vor fünf Jahren hatte er den geforderten Deutsch-Sprachkurs B 1 absolviert und den anschließenden Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen. 32 Fragen musste Mustapha Alouche zu Themen aus der deutschen Politik und Geschichte beantworten. Der neue Deutsche ist sichtlich stolz: „Ich habe alle richtig beantwortet.“

Alle erforderlichen Dokumente zusammen zu bekommen war eine Herausforderung

Es sei nicht leicht gewesen, alle erforderlichen Dokumente für die Einbürgerung zusammen zu bekommen, stellt Mustapha Alouche klar – und hat dabei vor allem seine Geburtsurkunde im Blick, die er aus Syrien besorgen musste. Was letztendlich gelang. Der 56-Jährige ist dankbar für das neue Leben, das er sich in Deutschland aufbauen konnte. „Danke!“, sagt Mustapha Alouche mit viel Wärme in der Stimme allen, die ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt hatten.

Sein Leben als Journalist im vom Krieg zerrütteten Syrien, die lebensgefährliche Flucht nach Deutschland: All das ist Geschichte, aber nicht vergessen. „Ich habe immer noch Sehnsucht nach dem Journalismus“, beschreibt der 56-Jährige den Wunsch, schreiben zu dürfen. Seit seiner Ankunft in Deutschland hat er schon drei kleine Bücher veröffentlicht – eines auf Deutsch und zwei auf Arabisch. Der gebürtige Syrer ist politisch interessiert. Als deutscher Bürger darf er am 9. Oktober wählen. Natürlich will er bei der Landtagswahl seine Stimme abgeben – wem, das verrät er nicht und lacht. Er freut sich auf seine erste freiheitlich-demokratische Wahl. „In Syrien habe ich nicht gewählt“, blickt er noch einmal zurück. „Das waren keine Wahlen“, sagt er leise, „das war eine Diktatur“.