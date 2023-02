Musikalische Lesung von Patricia Prawit mit Ritter Rost in Bassum

Von: Fabian Pieper

Laden ein zum Auftritt von Ritter Rost in Bassum: Tina Sänger (l.) und Claudia Voss. © Fabian Pieper

Schauspielerin Patricia Prawit kommt nach Bassum. Die Sprecherin von Burgfräulein Bö bringt Geschichten von Kinderbuch-Star Ritter Rost mit.

Bassum – Er ist ein wenig rostig, vorlaut, bei Kindern sehr beliebt – und kommenden Freitag, 24. Februar 2023, zu Gast in Bassum. Die Rede ist von Ritter Rost, dem Star einer Kinderbuchreihe von Jörg Hilbert und Felix Janosa.

Wobei, natürlich ist es nicht die fiktive Figur selber, die dann um 16 Uhr auf der Kulturbühne in der Grundschule Mittelstraße auftritt. Stattdessen erweckt Patricia Prawit die Figuren dort zum Leben. Fans der Reihe ist die Schauspielerin aus Berlin besser bekannt als die Stimme von Burgfräulein Bö, der besseren Hälfte der Titelfigur.

Ritter Rost in Bassum: Kindgerechte Geschichten auch für Erwachsene

Dass es in Bassum und umzu ein Publikum für die Abenteuer von Ritter Rost gibt, weiß Tina Sänger von der Stadtbücherei. „Wir haben ein gewisses Repertoire an Ritter-Rost-Büchern, das gut geliehen wird“, sagt sie. Neben ihr sitzt Claudia Voss, die zustimmend nickt und aus ihren eigenen Erfahrungen berichtet: „Ich habe das als Mutter erlebt.“ Sie spricht von „Geschichten, die kindgerecht sind, aber auch immer einen kleinen Bogen spannen, der sie für Erwachsene interessant macht“.

Darum geht es: Ritter Rost ist ein Roboter, der sich selbst für den schönsten, stärksten und klügsten Ritter auf der Welt hält. Tatsächlich ist er das genaue Gegenteil: Ängstlich, schwach und feige. So manövriert er sich in Selbstüberschätzung in brisante Situationen. Gut, dass er Freunde hat, die ihm regelmäßig aus der Patsche helfen, allen voran das clevere Burgfräulein Bö.

Die Geschichten des Ritters sind in mittlerweile 35 Bänden erschienen, ein Großteil davon mit einer beigelegten CD. Darauf enthalten sind Lieder zu den Geschichten, die auch von Prawit gesungen werden. Ein paar dieser Lieder und Geschichten hat die Schauspielerin für Bassum im Gepäck.

Patricia Prawit bringt Ritter Rost in einer Aufführung mit Musical-Charakter auf die Kulturbühne Bassum

Auf die kleinen und großen Fans von Ritter Rost wartet entsprechend eine „Aufführung mit Musical-Charakter“, weiß Claudia Voss. „Patricia Prawit kommt alleine, bringt Bilder und Musik mit und wird live dazu performen.“ Das sei zwar „kein klassisches Mitmach-Programm, aber Mitsingen und Mitklatschen sind ausdrücklich erlaubt“. Im Anschluss besteht zudem die Möglichkeit, Bücher signieren zu lassen oder sich mit Prawit ein wenig zu unterhalten.

Eintrittskarten Karten gibt es zum Preis von vier Euro (fünf Euro Abendkasse) im Vorverkauf beim Bürgerservice der Stadt Bassum (04241/840), der Stadtbücherei und bei Papier und Tinte an der Bahnhofstraße 17 (04251/2415).

Und das Beste für Bassum: Da Prawit in der Region noch nicht aufgetreten ist, ist der Auftritt „eine kleine exklusive Sache, die nur wir haben“, verrät Claudia Voss nicht ohne einen erkennbaren Anflug von Stolz in der Stimme. Die Kulturbeauftragte hatte selber den Kontakt zur Schauspielerin gesucht und aufgenommen. Und deshalb weiß sie auch: „Patricia Prawit freut sich bereits auf Bassum.“