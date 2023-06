Best-of-Programm mit Pago Balke

Von: Fabian Pieper

Bock auf Bassum haben neben Pago Balke (r.) auch seine musikalischen Mitstreiter (v.l.) Peter Dahm, Gerhard Stengert und Meinrad Mühl. © Uwe Jöstingmeier

Der Musiker und Kabarettist tritt am 16. Juni auf der Kulturbühne in Bassum auf.

Bassum – Beim Namen „Ernte 23“ denken viele wohl an eine Zigarettenmarke. Pago Balke allerdings nicht, denn das neue Programm des im Bremer Umland bekannten Musikers und Kabarettisten trägt genau diesen Namen. Damit tritt er am Freitag, 16. Juni, ab 20 Uhr auf der Kulturbühne in Bassum auf.

Reiner Zufall ist die Namensgebung natürlich nicht, erklärt Balke. „Im fortgeschrittenen Alter fährt man die Ernte ein“, sagt er und lächelt mild. Die 23 lehnt sich an die Anzahl der Stücke an – Songs und kabarettistische Ausflüge –, die er dort zum Besten gibt. Bei insgesamt rund 80 im Laufe seines bald schon 40-jährigen Schaffens geschriebenen Songs könne man von einem „Best of“ sprechen.

Das Karriereende des 69-Jährigen soll das allerdings noch nicht einläuten. Pago Balke spricht nicht von einem Schlussstrich; es sei „eher eine Abrundung“. Eine Mission, die er nicht alleine antritt. Meinrad Mühl, Peter Dahm und Gerhard Stengert heißen die drei Musiker, „die mich Jahre oder Jahrzehnte begleitet haben“, so Balke. Entsprechend hätte das Programm auch „Leise Lieder von alten, weißen Männern“ heißen können, „aber da kommt niemand“, sagt Balke, lacht und schiebt nach: „erst recht keine Frauen.“

Das Programm, bestehend aus Liedern, Kabarett und Verkleidungsnummern, habe zwar keinen klaren roten Faden, verbinden würde es sich dennoch ganz gut. Balke schlüpft auf der Kulturbühne in die Rollen des tierlieben Schlachters Dirdy Dieder, des Papstes und Frau Antje. „Ich habe es schon sehen dürfen“, sagt Bassums Kulturbeauftragte Claudia Voss und verrät grinsend, dass sie es „sehr abwechslungsreich und vielfältig“ fand.

Eines ist diesmal allerdings anders als häufig in der Vergangenheit, gibt Pago Balke zu: „Es ist keine Premiere.“ Denn in der Regel habe er seine Programme in Bassum uraufgeführt. Er spricht von „guter Resonanz“ des Bassumer Publikums, und deshalb rechnet er auch diesmal wieder damit, dass es voll wird: „Ich gehe davon aus, dass sich in Bassum einige Leute an mich erinnern.“

Eintrittskarten

Tickets gibt es zum Preis von 17 Euro (Abendkasse: 20 Euro) im Bürgerservice der Stadt (04241 / 840) und bei Papier und Tinte (04241 / 2415).