„Doofe gibt es in jeder Farbe“

Von: Ute Schiermeyer

Als Zebras, Löwen und Erdmännchen verkleidet, standen die Kinder auf der Bühne. © Ute Schiermeyer

Musical der Grundschule Nordwohlde begeistert ganze Dorfgemeinschaft

Nordwohlde – Jubel und lang anhaltender Applaus waren der Lohn für monatelanges Proben und Auswendiglernen. Mit der Aufführung des Musicals Tuishi pamoja haben die Kinder der Grundschule Nordwohlde das Publikum zweier gut besuchter und einwandfrei gelungener Aufführungen begeistert.

Bereits am Vormittag spielten die Kinder vor der vollen Tribüne in der Sporthalle in Nordwohlde. Etwa 100 Kinder der Grundschule Petermoor waren hierzu mit dem Fahrrad nach Nordwohlde gekommen. Zusammen mit den Nordwohlder Kindergartenkindern und Ehrengästen sahen sie sich das Musical von Sandra Engelhardt und Martin Maria Schulte, in dem es um Freundschaft geht, an.

Bei der Nachmittags-Aufführung waren dann Eltern, Großeltern, Verwandte und alle interessierten Nordwohlder eingeladen. Etwa 300 Menschen füllten die Tribünen der Sporthalle.

300 Zuschauer füllten die Tribüne der Sporthalle

Die Kinder gaben alles und führten das Stück sowohl mitreißend als auch fehlerfrei auf. „Wir sind heute nur Begleitung. Die Kinder können alles allein“, freute sich Inga Feenders, Lehrerin der Grundschule über das gute Gelingen der Vorstellungen.

Instrumentell vom Band begleitet sangen und spielten die 72 Mädchen und Jungs die Geschichte von Raffi und Zea, einem Giraffen- und einem Zebrakind, die nach Meinung ihrer Eltern nie Freunde werden dürften. So singen die Giraffen: „Jeder weiß doch, dass Tiere mit Streifen einfach nur blöd sind“, während der Zebra-Papa fragt: „Was dich bloß an diesen gepunkteten Langhalsen interessiert?“

Aber es kam, wie es kommen musste: Durch einen Löwenüberfall werden die Tierkinder von ihren Herden getrennt, verbringen eine einsame Nacht in der Savanne und finden mithilfe von wild durcheinander plappernden Erdmännchen zueinander. Klar, dass die beiden sich anfreunden und schließlich auch ihre beiden Herden Frieden schließen. Mit dem Lied „Wir wollen Freunde sein – für immer!“ wird die Freundschaft besiegelt. Schließlich kommt auch die Botschaft „Es ist völlig egal, ob jemand Punkte oder Streifen auf seinem Fell hat, Doofe gibt’s in jeder Farbe“, gut an beim Publikum.

Applaus und Komplimente für alle Beteiligten

Alle Kinder haben ihre Rollen sehr gut gespielt, vom Erst- bis Viertklässler brachte jeder sich mit seinem Können ein, wobei die Älteren die größeren Rollen spielten. Besonders hervorzuheben ist die Leistung der Solisten Malte, Angelina, Michelle und Julia, die sich nicht scheuten, allein vor 300 Zuschauern zu singen. Von diesen Vieren, die alle toll gesungen haben, zog Malte Helms mit seiner glatten Stimme und seiner fantastischen Mimik alle in den Bann.

Bunte Kostüme und aufwendige Bemalungen verwandelten die Grundschulkinder in Erdmännchen, Löwen, Giraffen und Zebras. © Ute Schiermeyer

Am Ende gab es anhaltenden Applaus und viele Komplimente für alle. Die Kinder wurden gebührend gefeiert. Dank ging auch an den Hausmeister Cord Böse für die 20 Meter breite Bühnenkonstruktion und an Lehrerin Laura Guevara sowie an die Kinder der dritten Klasse, die eine Savannen-Kulisse gestaltet hatte. „Allein das Bühnenbild ist schon eine Augenweide“, zeigte sich ein Zuschauer begeistert. Auch viele Mütter und Omas der Kinder waren involviert und bekamen Applaus. Als Schmink-Muttis hatten einige die Kinder aufwendig in Zebras und Giraffen verwandelt. Andere hatten Stunden und Tage an der Nähmaschine gesessen und die Kostüme genäht. „Wir bewundern auch die Lehrer, die so viel Arbeit in dieses Musical gesteckt haben“, lobte Familie Pußack das Kollegium der Grundschule. „Das ist heute ein richtiges Happening in Nordwohlde, und darauf bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen“, sagte Musiklehrerin Susanne Klein erfreut, die die Idee zu dem Musical hatte. „Ich wollte gern die ganze Schule dabeihaben. Es ist so schön für das Dorf und hat etwas Verbindendes“, fasste sie am Ende den ereignisreichen Tag zusammen.