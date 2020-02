Mühle brennt – Feuerwehr muss zugucken

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Als Kreisbrandmeister Michael Wessels den 89-jährigen Hauptfeuerwehrmann Karl Segelhorst für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ehrte, wurde es ganz still bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bassum. Nicht nur der Geehrte selbst war sichtlich gerührt, auch seine Feuerwehrkameraden lauschten bewegt den Worten Wessels. Viele haben einen engen Bezug zum Geehrten, schließlich war dieser jahrelang ihr Zeugwart. Mit lang anhaltendem Applaus, Umarmungen und Händeschütteln gratulierten sie Segelhorst.

Als 20-Jähriger war er Mitbegründer der Feuerwehr Apelstedt. „Wir waren 20 bis 30 Leute“, erinnert sich der Geehrte. Damals habe man bei Null angefangen. „Wir hatten nicht mal eine Uniform. Stattdessen wurden Blaujacken angezogen, in die unten Gummibünde eingenäht wurden, damit sie schicker aussahen“, erzählt der Jubilar.

Natürlich gab es auch noch kein Feuerwehrauto. „Es gab eine Spritze, die vom Trecker gezogen wurde. Dafür haben wir extra einen Wagen gebaut“, schildert Segelhorst die Anfänge der Apelstedter Feuerwehr.

Er habe dann zwei Lehrgänge in Celle besucht. „Als wir Apelstedter zum ersten Mal Wettkämpfe mitgemacht haben, haben wir in Asendorf gleich den ersten Platz gemacht“, freut sich Segelhorst noch heute.

An seinen ersten Einsatz kann er sich auch noch gut erinnern. Es gab einen Großbrand bei Middendorf in Apelstedt (heute Stubbe), Wohnhaus und Stall standen in Flammen. Zu Fuß sei er über einen frischgepflügten Acker zum Spritzenhaus gelaufen. „Der Brand war nur hundert Meter vom Spritzenhaus entfernt. Wir haben die Spritze von Hand dorthin gezogen und das Wasser aus dem Fischteich gepumpt“, so Segelhorst.

Nach der Hochzeit mit Ehefrau Elfriede zog das Paar nach Nienstedt und im Jahr 1973 nach Bassum. Karl Segelhorst wechselte entsprechend in die jeweiligen Ortswehren. In Bassum wurde er sehr bald zum Zeugwart gewählt und blieb es 21 Jahre lang. Während er zunächst nur für die Bassumer Feuerwehr zuständig war, kamen später die anderen Ortswehren dazu. Alle Feuerwehrleute des Stadtgebiets wurden von ihm ausstaffiert.

„Früher hatten wir nur Kombi, Helm, Koppel und Stiefel“, erinnert sich Karl Segelhorst an diese Zeit. „Heute haben die so viel Klamotten an, die können sich ja gar nicht mehr bewegen“, scherzt er. Diese PSA (Persönliche Schutzausrüstung) müssen seine Söhne anziehen, wenn sie ihren Dienst in der Feuerwehr tun. Stolz erzählt Karl Segelhorst, dass zwei seiner Söhne und ein Enkel ebenfalls Feuerwehrmänner geworden sind.

Ein imposantes Feuer musste Segelhorst zusammen mit seinen Bassumer Kameraden 1975 tatenlos mitansehen. „Da ist die Eschenhäuser Windmühle abgebrannt und wir standen in Osterbinde am Bahnübergang vor verschlossenen Schranken und konnten nur zuschauen, wie der brennende Kopf der Mühle mitsamt Flügeln zu Boden fiel.“

Auf die aktive Zeit im Dienst der Feuerwehr Bassum folgte die Zeit mit den Alterskameraden und viele Reisen mit dem Kreisfeuerwehrverband, auf die Karl und Elfriede Segelhorst gern zusammen zurückblicken. „Wir haben viele schöne Reisen gemacht, bei denen sich viele Freundschaften entwickelt haben“, erzählt das Paar. So waren sie beispielsweise auf der Krim, auf Kreta, in Norwegen, im bayrischen Wald und haben eine Donaufahrt gemacht.

Das Jahr 2020 ist für Karl Segelhorst ein besonderes Jubiläumsjahr. Zu dem Feuerwehrjubiläum kommt die Eiserne Hochzeit. Im nächsten Monat sind er und seine Frau Elfriede seit 65 Jahren verheiratet. Und im Juli wird er 90 Jahre alt. Dann sollen auch die Freunde aus der Alterskameradschaft noch einmal zu ihm nach Hause eingeladen werden.