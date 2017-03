WIR möchte Bassum als Marke etablieren

Bassum - Von Detlef Voges. WIR will was. Das hat die Bassumer Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft, kurz WIR, auf ihrer Jahreshauptversammlung deutlich gemacht. Im Gasthaus Freye setzte die Gemeinschaft am Donnerstagabend auf personelle Kontinuität und ein abwechslungsreiches Programm mit Weinfest für 2017. Zudem wagte sie schon einen Blick ins nächste Jahr auf die sechste Gewerbeschau Aktiba.

Getragen ist das Engagement von dem Gedanken, Bassum als Einkaufsstadt attraktiver zu gestalten und mit ihr als Marke zu werben. Dafür nahm WIR-Chef Hans-Joachim Günther sogar Anleihen in der Geschichte auf. „In Bassum war schon immer etwas los, und so soll es auch bleiben“, meinte Günther und erinnerte an die Anfänge der WIR vor 40 Jahren, an den Slogan „Einkaufsstadt mit Herz“ und den Eintrag in Guinness-Buch der Rekorde mit dem „längsten Malbuch der Welt“.

In diese Fußstapfen möchte die WIR unter anderem mit dem Weinfest am 5. August treten. An der Premiere beteiligen sich fünf Weinhändler aus der Region sowie heimische Wirte. In fünf Pagodenzelten werden Gastgeber Weine und Speisen kredenzen. Der Lions Club unterstützt das Fest. Auf eine originelle Idee kam das Orga-Team um Janett Köhrmann: Ein Weinglas mit speziellem Logo darauf dient als Eintrittskarte.

Der stellvertretende WIR-Vorsitzende Marco Gallmeier richtete den Blick sogar schon weiter auf das nächste Jahr und die Gewerbeschau Aktiba vom 20. bis 22. April, verbunden mit der Hoffnung auf mehr als 100 Aussteller. Einen Infoabend dazu bietet die WIR am 23. März um 19 Uhr im Gasthaus Lüdeke an.

Eine „Weichenstellung mit Zukunftsperspektive“ sieht Günther in der personellen Belebung von Vorstand und Beirat. Besonders über die Aufnahme von Bürgermeister Christian Porsch in den Vorstand freute sich der WIR-Vorsitzende, weil bei dem Bürgermeister die Belange der heimischen Wirtschaft auf der Prioritätenliste weit oben stünden.

Als neue Gesichter mit Engagement und Ideen begrüßte Günther Alena Grützmacher und Berthold Kollschen im Beirat, darüber hinaus als neuen Marktmeister Hans-Jürgen Donner. Dankesworte gab es für den langjährigen Marktmeister Hans Molkenthin, der sich über ein Weinpräsent freuen konnte. Darunter auch Tropfen mit dem Etikett „Bassumer Auslese Marktmeister Molkenthin“. Das gebe es erstmalig in Bassum, so Günther.

Nachfolger Donner bezeichnete der WIR-Chef als „ersten Volltreffer des Jahres 2017“. Durch den Mann in der Verwaltung und auf dem Bauhof erhofft sich Günther kurze Wege ins Rathaus.

Die WIR hat etwas vor. So will sie auch die Bürger mehr in das Stadtgeschehen einbinden und so das Wir-Gefühl stärken. Über eine größere Transparenz und eine intensivere Präsenz in den Ortschaften will die Gemeinschaft bürgernäher agieren. Ein erstes Gespräch mit den Ortsvorstehern hat es bereits gegeben. Ein weiteres folgt am 6. April in Albringhausen. Günther: „Wir wollen auch für die Menschen in den Ortschaften da sein.“

Die Versammlung folgte den Planvorstellungen des Vorstands und bestätigte ihn für zwei weitere Jahre im Amt – neben Günther auch dessen Stellvertreter Marco Gallmeier und Holger Kratzke, Kämmerer Dennis Heuermann, Schriftführer Maik Bandorski und Beisitzer Christian Porsch. Ebenfalls bestätigt wurden die Mitglieder des Beirats.

Auch in anderer Hinsicht steht die WIR auf der Sonnenseite. Mit Jutta Neumann begrüßte sie das 100. Mitglied. Kämmerer Dennis Heuermann präsentierte eine gesunde Kassenlage. Die Kassenprüfer beantragten Entlastung des Vorstands, die Versammlung bestätigte das.

Die WIR kam auf Wunsch auch jenen Mitgliedern entgegen, die über kein Geschäft verfügen. Für sie reduzierte die Versammlung den Mitgliedsbeitrag.