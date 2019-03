Modernes Konzept im alten Gebäude

Bauarbeiten an der Oberschule Bassum gehen gut voran / 2021 soll alles fertig sein

+ Fachdienstleiter Mischa Flaspöhler (von links), Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen und Landrat Cord Bockhop besichtigen den Teil der OBS, der derzeit saniert wird. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Fast schon ein wenig betroffen schaut sich Hermann Karnebogen von der Avacon in der Aula der Oberschule Bassum um. „Vor 40 Jahren hatte ich hier Entlassungsfeier“, sagt er und schmunzelt. Von dem Glanz dieser Feierstunde ist an diesem Tag nichts zu sehen. Überall liegen Planen auf dem Boden, in manchen Ecken stapeln sich Bretter, an der Wand lehnen Scheiben. Im Hintergrund erklingt immer mal wieder Kreischen und Hämmern: In der OBS wird fleißig gearbeitet.