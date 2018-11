Vortrag in Bassum: Mit Traktor und Bauwagen unterwegs

Bassum - Von Heiner Büntemeyer. Etwas mehr als fünf Monate war Christian Seevers aus Fahrenhorst 2016 mit Traktor und Bauwagen unterwegs: Unter dem Titel „Einmal um Deutschland herum und bei den Nachbarn zu Besuch“ hielt er im Gasthaus Freye in Osterbinde auf Einladung des Land-Frauenvereins Bassum-Freudenberg einen Diavortrag.

„Nur wer eine Reise macht, der kann auch was erzählen.“ Mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende Birgit Meyer-Borchers vor fast 100 Zuhörern den Gast und freute sich, dass auch viele Herren angereist waren, die bei Land-Frauen-Veranstaltungen in der Regel zu Hause bleiben.

Nicht so am Freitag: Mit einem Traktor-Oldtimer und Bauwagen auf Tour zu gehen, das klingt nach modernem Abenteuer. Außerdem ist Christian Seevers vielen als Vorsitzender des Schützenvereins Fahrenhorst bekannt, und sie wissen daher: „Der kann snacken“.

Sie wurden nicht enttäuscht: Seevers berichtete von seinen Erlebnissen unterwegs, von Überraschungen, vor denen auch die beste Planung nicht sicher ist. Schließlich war er nicht auf Autobahnen unterwegs, vielmehr befuhr er vorwiegend Landstraßen, teilweise sogar Feldwege und erreichte seine Ziele häufig „durch die Hintertür“. „Wenn dir auf dem Weg zum Campingplatz in größerer Zahl Wohnmobile entgegenkommen, bedeutet das noch lange nicht, dass sie abreisen und dir Platz machen“, stellte er in Freiburg fest, fuhr aber unverdrossen mit seinem Gespann bis vor den Campingplatz. „Keine Chance“, wies ihn der Inhaber ab. Als er aber erfuhr, was er da für ein Kuriosum vor sich hatte, hob sich der Schlagbaum.

Natürlich besichtigte Seevers, der in Bremen Stadtführer ist, unterwegs alle Dome, Kathedralen und Münster. Und selbstredend machte er an der Mosel Halt, als er dort den Weinberg des Bremer Ratskellers entdeckte. Er ließ sich im Hohen Venn zwischen Belgien und Deutschland auf einer fünf Kilometer langen Betonpiste durchschütteln, bei der die Zuständigkeit für die Wartung nicht geregelt war. Reisende wurden lediglich durch ein Straßenschild „Highway to hell – Let‘s shake“ vorgewarnt.

Sein Traktor machte alles mit: 16 Prozent Gefälle ins Moseltal hinab und 19 Prozent Steigung auf der Schwarzwald-Hochstraße, aber sein Magen bereitete ihm bei einem „Pfälzer Saumagen“ und einer 15 Zentimeter hohen Schwarzwälder Kirschtorte mit Buttercreme statt Schlagsahne „in den kritischen Schichten“ Probleme.

Seevers sparte auch nicht mit touristischen Tipps: Monschau in der Eifel sei ebenso ein Besuch wert wie Meersburg am Bodensee. „Aber wer nicht gerade seine Finanzen in Liechtenstein ordnen muss, der braucht da nicht hin.“

In Kempten besuchte er eine ehemalige Arbeitskollegin. Dort stellte er sein Gespann für ein Wochenende ab und fuhr mit dem Zug nach Hause, weil in Fahrenhorst Schützenfest gefeiert wurde und setzte danach seine Tour fort.

Für die Zuhörer war die Reise an diesem Punkt allerdings beendet, denn es war spät geworden. Christian Seevers versprach im nächsten Jahr die Fortsetzung.