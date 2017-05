Moderne Schnitzeljagd durch Bassum

Gästeführer bieten Tour mit GPS-Geräten an / Nächster Termin ist der 20. August

+ Die Gästeführer geben Rätsel auf. - Foto: Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Eine Fährte suchen, Pfeilen folgen, versteckte Schnitzel finden... Wer hat als Kind nicht gern an einer Schnitzeljagd teilgenommen? Ausgehend von diesem alten Spiel, verknüpft mit moderner GPS-Navigation, boten vier Bassumer Gästeführer am Sonntag eine Stadtführung an. Name des Rundgangs: Town Caching. Sie waren ein bisschen enttäuscht, dass nur zwei interessierte Gäste teilnahmen. Das war aber kein Grund, die Tour abzusagen. Angesteuert wurden bekannte Sehenswürdigkeiten.