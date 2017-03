Großstadt-Flair mit Stargast bei Maas

Bassum - Das ist richtig was für die Seele – freut sich Karin Meyer aus Bruchhausen Vilsen, die zusammen mit mehr als 600 Gästen an der großen „Fashion Night“ des Modehauses Maas in Bassum teilgenommen hat. „Es ist toll zu sehen, wenn Leute schöne Sachen anhaben.“ Besonders gut gefallen hat ihr auch der smarte Co-Moderator Joachim Llambi, der gemeinsam mit Claudia Nagel durch den ebenso informativen wie sehr unterhaltsamen Abend führte.

+ Sichtlich glücklich und zufrieden präsentierten sich nach der Show Michael Maas (v. re.), Claudia Nagel, Joachim Llambi, Christa und Werner Maas. Als Geschenk zum Generationswechsel erhielt Michael Maas von seiner Mutter ein Familienfoto in Schwar-Weiß aus früheren Zeiten. © Kollschen „Ich bin zum ersten Mal in Bassum, habe zwar von der Stadt wenig sehen können, war aber schon beim Eintreten in das Haus Maas begeistert. Selten habe ich einen so schönen Verkaufsraum gesehen, besonders das Erdgeschoss mit dem großartigen Boulevard im Pflaster-Design“, schwärmte Llambi, allen Gästen bestens bekannt als gefürchteter Juror in der Fernsehshow „Let’s Dance“. Den Glamour-Fakor bekamen die Gäste bereits vor der Show zu spüren. Lange Schlangen vor dem mit Scheinwerfern und Fackeln gelungen in Szene gesetzten Eingang zeugten von der Exklusivität dieser Veranstaltung. Die Mitarbeiter des Modehauses standen beim Einlass Spalier und applaudierten den Gästen bei ihrem Eintreffen.

Unumstrittener Star der Show war jedoch Joachim Llambi, der in gewohnt lässiger Manier und stilsicher in einem dunklen Anzug mit hellem Hemd sowie magentafarbener Krawatte und Einstecktuch als frühlingshafte Farbtucher gekleidet zu überzeugen wusste. Musikalisch gab die Sängerin Love Newkirk der Show mit ihrer soulig-rockigen Stimme einen passenden Rahmen. Sie motivierte das begeisterte Publikum immer wieder zum Mitklatschen und Mitsingen.

Claudia Nagel: Sympathisch und wortgewandt

Chefin der gesamten Event-Mannschaft bis hin zu den Models war Moderatorin Claudia Nagel. Sie führt die Agentur „Claudia Nagel Fashion Events“. Als ehemalige Miss Niedersachsen war ihr beruflicher Weg vorgezeichnet. Sympathisch und wortgewandt führte die 38-Jährige, mit einem kleinen „Schwarzen“ von Veramont perfekt gekleidet, professionell durch die gelungene Show, immer in einem leicht provokant-ironischen, aber stets witzigen Dialog mit ihrem berühmten Co-Moderator. Und das kam bei dem Bassumer Publikum bestens an.

Auch Christa und Werner Maas sowie Sohn Michael, der seit Anfang des Jahres das bekannte Bassumer Modehaus führt, zeigten sich in höchstem Maße zufrieden mit dem Abend. „Die Seele unseres Hauses stellen unsere leidenschaftlich engagierten Modeberaterinnen und -berater sowie das ganze weitere Maas-Team dar“, lobte Michael Maas seine Mannschaft. Diese Worte lösten einen tosenden Applaus aller Gäste aus, die auch ansonsten nicht mit Beifall sparten.

Auf dem Laufsteg waren unter anderem Lederimitate, Pastelltöne, Lieblingsstücke in den Trendfarben Sand, Lachs und Khaki sowie der angesagte Blogger-Style mit Glitzer-Joggers, Kapuzenpullover und Pilotenjacke zu sehen. Inspirierend war ebenfalls der modische Ausflug auf das Clubschiff Aida.

Bürgermeister unter den Gästen

Angesprochen, ob auch für sie der Abend gelungen war, stellte Karin Meyer aus Bruchhausen-Vilsen nach der Show fest, dass sogar etwas für sie dabei gewesen sei. „Ich finde gleich bestimmt ein Stück, was gut zu mir passt“. Unter die Gäste mischte sich ebenso Bürgermeister Christian Porsch, der seine Tochter Stina mitgebracht hatte. „Es hat sich wirklich gelohnt, ich bin positiv überrascht“, kommentierte der Teenager die Veranstaltung.

Nach der Modenshow hatten die Gäste darüber hinaus noch die Möglichkeit, ihr 15-Euro-Ticket in Ware einzutauschen. Überdies gab Joachim Llambi im ersten Stock des Hauses, wo sich die Gäste zudem stärken konnten, noch eine Autogrammstunde.

„Unsere Show war im Übrigen schon vor Weihnachten ausverkauft“, unterstrich ein hochzufriedener Werner Maas, der sich zusammen mit seiner Ehefrau Christa nach den vielen anstrengenden und aufwendigen Vorbereitungen erst einmal einen Urlaub gönnt. „Viele unserer Gäste hatten ihr Show-Ticket schon unterm Weihnachtsbaum gefunden.“

bbk