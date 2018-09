Biohof Steding geht neue Wege: Mobiler Stall für glückliche Hühner

„Vorher waren die Tiere im Feststall“

+ © Kreykenbohm Lisa Born stellt den Gästen das Hühnermobil vor. © Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Goak, goak goak. Die knapp 300 Hühner sind in Aufruhr. Lisa Born, Mitarbeiterin auf dem Biohof Steding kommt mit vier Besuchern am Zaun ihrer Wiese entlang – wobei die drei Frauen und der Junglandwirt keineswegs so spannend sind wie der grüne Eimer mit Futter, den Born in der Hand hält.