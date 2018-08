Mittelschule wird 60 Jahre alt

Bassum - Von Janna Silinger. Wenn er aus dem Fenster des Stadtarchivs in Bassum schaut, blickt er auf seine alte Schule hinunter. Dort wo jetzt die Grundschule Mittelstraße ist, besuchte Michael Junge einst die Realschule Mittelstraße. Das Gebäude feiert in diesem Monat seinen 60. Geburtstag.

Drei Jahre vor der Einweihung hatten die Planungen bereits begonnen, wie aus einer Chronik im Archiv der Stadt Bassum zu entnehmen ist. Am 29. Mai 1957 wurde der Grundstein gelegt, und es sollte es noch etwas mehr als 14 Monate dauern, bis die Schule bezogen wurde.

In diesen 60 Jahren ist dort viel passiert, die Räume haben sich verändert, die Menschen, die dort ein- und ausgehen, der Stoff, der in den Klassenräumen unterrichtet wird.

Im Jahre 1964 wurde aus der Mittelschule dann die Realschule. Diese Umbenennung habe vielen Schülern den sozialen Aufstieg ermöglicht. Laut der Internetseite der Schule hatte das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung festgestellt, dass die Realschule ihre Erfolge vor allem der Tatsache verdankt, dass sie eine zentrale Zugangsvoraussetzung für viele auch gehobene Berufspositionen sowie weitere Schulabschlüsse bietet.

Und diesen Zweig besuchte auch Junge von 1965 bis 1970. Seine Schulzeit beschreibt er als durchschnittlich, geprägt von Höhen und Tiefen. Er empfindet die heutigen Grundschüler als aufgeschlossener, lebhafter und aktiver, als er und seine Mitschüler damals gewesen sind.

Dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht. „Eine Situation gab es, da haben wir uns einen kleinen Streich erlaubt.“ Lehrer Staedler parkte seinen Simca, der nur 3,80 Meter lang war, früher gerne mal direkt am Schulgebäude in einer Zufahrt, die von dem Gebäude und auf der anderen Seite von einer Böschung begrenzt wurde. Sie war etwa vier Meter breit. In einer „Freistunde“, wie er augenzwinkernd berichtet, hoben sie den Kleinwagen an und drehten ihn um 90 Grad.

Musiklehrer Staedler sei ganz schön ausgeflippt, erzählt Junge lächelnd. Er habe keine Chance gehabt, ohne fremde Hilfe das Auto wieder aus der Einfahrt zu heben. Auf freundliches Bitten hätten einige Schüler ihm dann geholfen. „Ich war natürlich nicht dabei“, so Junge. Und die anderen würde er nach 50 Jahren nicht verpetzen.

Zu Beginn der 1970er-Jahre zog die Schule dann ins „Neue Schulzentrum“ um. In den Räumen der Schule an der Mittelstraße öffnete die Stadt Bassum dann die Grundschule.

Der Blick aus dem Fenster bewirkt bei Junge aber keine Wehmut, er denkt nicht daran zurück, wie er damals mit seinen Freunden in der Pause gespielt hat. Vielmehr führt ihm der Anblick vor Augen, wie rasend schnell die Jahrzehnte verstreichen, wie die Dinge sich verändern. „Heute ist die Schule eine Grundschule, es gibt einen Turm mit Fahrstuhl, die Kulturbühne, ein hübsches Außengeländer“, berichtet er. Früher sei das kaum vorstellbar gewesen. 2014 wurde außerdem ein Fahrstuhl gebaut. Er sollte die Barrierefreiheit fördern und damit einen inklusiven Schulbetrieb ermöglichen.

Eins steht für Michael Junge fest: Die Schule vor mehr als 60 Jahren zu errichten, war auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung.