Mittelalterlicher Bovelmarkt ist vom 28. bis 30. Juli in Bassum

Von: Gregor Hühne

Darsteller aus Leidenschaft: Der größte gemeinnützige Mittelalterverein Norddeutschlands, mit mehr als 200 Mitgliedern, freut sich auf den anstehenden Bovelmarkt. © Gregor Hühne

Die Veranstalter des Bassumer Bovelmarktes erwarten 30 Händler, 15 Heerlager und Tausende Besucher vom 28. bis 30. Juli.

Bassum – Die Mitglieder und Freunde des Bassumer Bovelmarktes sind voller Vorfreude: Vom 28. bis 30. Juli organisiert der größte Mittelalterverein Norddeutschlands erneut den Mittelaltermarkt bei der Freudenburg.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 7.000 Besucher. Die Veranstaltung habe inzwischen überregionale Bekanntheit und Besucher nehmen bisweilen eine mehrstündige Anreise in Kauf. Zahlreiche verkleidete (gewandete) Vereinsmitglieder nehmen teil, sodass es passende Fotomotive gibt, so die Veranstalter. Während einer Pressekonferenz in der Heimatstube der Freudenburg schildert das Orga-Team das geplante Programm.

Den Auftakt des Bovelmarktes markiert die Folk-Rock-Band Versengold am Freitag um 21 Uhr. Der Konzertabend startet zuvor um 18 Uhr mit der Markteröffnung (Haarflechterei und Kramerei). Das Vorkonzert startet um 19.15 Uhr mit Taurus Ferus. Um 20 Uhr folgt die Band Mythemia. Ab 20.55 Uhr hält der amtierende Bovelvoigt Giovanni vor dem Mainact eine kurze Ansprache. Die Marktschließung ist für 23 Uhr angekündigt.

Am Wochenende starten dann die traditionellen Markttage mit einer Händlermeile und einer Vielzahl an Shows, Gauklern und Attraktionen wie einem Falkner, einer Feuershow, Schwertkampf, Armbrustschießen, Ritterturnieren, Töpfern, Kalligrafieren oder dem Markttanz. Am Samstag findet außerdem das Bovelfeuer statt. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familie. Zudem unterhält erstmalig Gaukler Friedrich die Besucher.

Der gemeinnützige Verein „De Bovelzumft – Gelebtes Mittelalter“ zählt heute mehr als 200 Mitglieder und wurde vor neun Jahren gegründet, berichtet der erste Vorsitzende Marcus Heinze (Erster Obermeister). „Es dreht sich alles um das Thema Mittelalter“, sagt er. „Wir erwarten mehrere Tausend Besucher.“ Außerdem hätten sich rund 30 Händler und 15 Heerlager angekündigt.

Ein Heerlager ist eine Fan-Gruppe, die sich thematisch einem Motto aus dem Mittelalter verschrieben hat, wie beispielsweise europäische Adelige aus dem 14. Jahrhundert oder Thüringer des 12. Jahrhunderts. Die Gruppen reisen aus ganz Deutschland an und schlagen ihre Zelte auf der grünen Wiese auf. Die Mittelalterfans bereichern den Markt als stimmungsvolle Ergänzung zum Bovelmarkt, so Heinze.

Zudem steht die Wahl des Bovelvoigtes an, der die Bovelzumft repräsentiert. Er wird jedes Jahr neu ausgewählt. Zuvor muss sich der Kandidat in fünf bis sieben Spielen bewähren. „Wer sich am Ende durchsetzt, wird Bovelvoigt“, so Heinze. Bassums Bürgermeister erhebt ihn dann in das Amt.

Eine Besonderheit des diesjährigen Bovelmarktes ist das neue Bovelbräu, schwärmt Heinze. Für das Dünnbier habe sich eigens eine Brauzumft gebildet, die das Bier in der Taverne „Zum flinken Pferd“ in limitierter Zahl ausschenken werde. Schatzmeisterin Maren Bolte ist gleichzeitig Tavernenchefin und hofft ebenfalls auf Anklang. Der Verein refinanziere sich vor allem über die verkauften Speisen und Getränke während des Bovelmarktes.

Hinter dem Verein stehen zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder, die ihre Leidenschaft in liebevoller Arbeit einbringen. Ein Detail steht derweil noch nicht fest: „Aber wenn alles klappt, dann gibt es wieder Pferdereiten“, hofft Bolte auch für die Kinder. „Wir wollen, dass sich jeder den Markt leisten kann“, ergänzt Heinze. Kinder können daher kostenfrei auf das Gelände.

Langweilig soll es für die Kleinen nämlich nicht werden. Neben zahlreichen Kinderprogrammen, können sie auch die Aufgabe übernehmen, den unheilvollen Gott Loki vom Bovelmarkt zu vertreiben. Um das Bovelrätsel zu lösen, erhalten sie eine kostenfreie Karte am Eingang. Nun müssen mehrere Stationen auf dem Gelände abgelaufen werden.

Der Rundlauf führt dabei von der Seiferin über die Söldnerküche, die Perlenweberin und den Kampfplatz bis zum Heerlager der Raben. Nach der Erfüllung aller Aufgaben – und damit einhergehend der Vertreibung Lokis – erwartet die Kinder ein Dank des Bovelvoigtes. Die Kinder erhalten anschließend eine Entlohnung aus der Schatzkiste.

Eintritt Der Wegezoll (Eintritt) kostet fünf Euro für Erwachsene. Gewandete Besucher (mittelalterlich verkleidete) zahlen vier Euro. Kinder unter dem Schwertmaß zahlen nichts, ebenso wie Menschen mit Behinderung. www.bovelmarkt.de