Mitte Dezember ist der Bahnhofsvorplatz fertig

Arbeiten kommen gut voran

Auf der Seite gegenüber des Bahnhofsvorplatzes wird noch fleißig gearbeitet.

So langsam laufen die Bauarbeiten am Bassumer Bahnhof auf die Zielgerade ein. Die Seite vor dem Bahnhofsgebäude ist bereits fertig und kann genutzt werden. Es fehlen lediglich ein Wartehäuschen und eine Bus-Stele – also die Tafeln, die anzeigen, wann welcher Bus am Bahnhof abfährt. „Die werden wir erst im Januar bekommen“, so Steffen Langhorst von der Stadt Bassum. Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten.