Kampf gegen Riesenbärenklau: „Ich komme mir vor wie Don Quijote“

Bürger ärgern sich über ausbleibende Gegenmaßnahmen

+ © Albrecht Jürgen Schierholz bahnt sich mit einer Machete den Weg durch den Riesenbärenklau-Dschungel. © Albrecht

Kätingen - „Ich komme mir vor wie Don Quijote im Kampf gegen Windmühlen. So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie.“ Jürgen Schierholz, Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) Nordwohlde-Fahrenhorst, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Mit Schutzbrille, Handschuhen und Machete in der Hand, bahnt er sich einen Weg durch das grüne Dickicht.