Mitfahrerbänke nach Stuhrer Vorbild

Seniorendialog beschäftigt sich mit Mobilität

Mitfahrerbänke schenken ein Stück Mobilität, beim Stuhrer Vorbild kann es passieren, dass der Reisende auch mal im Regen sitzen bleibt. Findet Bassum eine bessere Lösung?

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wer selber nicht mobil ist, aber in den nächsten Ort – sagen wir Neubruchhausen – möchte, nimmt auf einer besonderen Bank an der Straße Platz und wartet. Jeder, der mit dem Auto vorbeikommt, weiß, dass derjenige, der dort sitzt, nach Neubruchhausen mitgenommen werden will. Und im Idealfall hält er an und lädt den Wartenden ein, mitzufahren. Das Prinzip entspricht dem Trampen – nur ohne Pappschild und ausgestreckten Daumen.