Mit Marilyn in die Moderne

Von: Frauke Albrecht

Die Dreifaltigkeitskirche wurde vor 50 Jahren errichtet. Es ist eher ein Zweckbau. © Lüdeke

Vor 50 Jahren wurde die Kirche in Neubruchhausen gebaut. Kein Geheimnis: Den Zweckbau finden nicht alle schön. Damit das Gotteshaus mehr Zuspruch erfährt, soll nun ein Kulturgottesdienst gefeiert werden.

Neubruchhausen – Die Dreifaltigkeitskirche in Neubruchhausen wird 50 Jahre alt. Dass die Kirchenaktiven allerdings alles andere als eingestaubt und antiquiert sind, möchten sie mit einem Kulturgottesdienst beweisen. „Unsere moderne Kirche möchte sich modern zeigen. Wir wollen neue Wege wagen und laden für den 14. Oktober um 19.30 Uhr zu einem Kulturgottesdienst ein“, heißt es in der Einladung. Susanne Berkefeld wird Lieder von Marilyn Monroe singen.

Gerda Lüdeke ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass die Kirche im Oktober 50 Jahre alt wird. Sie bedauert, dass das Gotteshaus im Ort nicht den Zuspruch erfährt, den es verdient hätte. „Ich würde es bedauern, wenn in unserer Kirche irgendwann nichts mehr stattfindet. Wir haben große Schätze und ein engagiertes Küsterteam. Und immer noch halten Pastoren oder Lektoren hier Gottesdienste. Und manches wird gern angenommen, wie zum Beispiel die Hachetaufen. Darum ist es vielleicht an der Zeit, Neues in unserer Kirche zu wagen“, sagt Lüdeke.

Susanne Berkefeld singt Lieder von Marilyn

Da sie und ihr Mann bereits verschiedene Kulturgottesdienste besucht haben, die Pastor Florian Schwarz gehalten hat und die durch Künstler bereichert wurden, hatte sie die Idee, einen solchen auch für Neubruchhausen anzubieten. Sie rief Pastor Schwarz an, der ganz spontan zusagte und auch schon ein Programm anbieten konnte: Marilyn Monroe. Lüdeke informierte den Kirchenvorstand, der das Vorhaben unterstützt.

„Ziel ist es, damit Jung und Alt zu erreichen und gemeinsam eine andere Form des Gottesdienstes zu erleben“, steht nun in der Einladung. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich bei Getränken auszutauschen.

Fachwerkkapelle von 1612 wurde abgerissen - ein Neubau musste her

Die alte Kapelle in Neubruchhausen um 1960. © Privat

Die Dreifaltigkeitskirche wurde am 15. Oktober 1972 von der Kirchengemeinde Sudwalde-Neubruchhausen auf dem Wallgarten-Gelände in Neubruchhausen eingeweiht. Vorher gab es im Ort eine Fachwerkkapelle von 1612. Diese wurde 1970 wegen der Erneuerung der Ortsdurchfahrt an ihrem ursprünglichen Standort abgebrochen. Laut Lüdeke war es vorgesehen, sie im Wallgartengelände auf dem ehemaligen Burgplatz wieder aufzubauen. Es stellte sich aber heraus, dass der Boden zu feucht sei und außerdem das Fachwerk zum größten Teil ersetzt werden müsse. So entschloss man sich, einen Neubau zu errichten. Einige Einrichtungsgegenstände konnten gerettet werden. Diese sind später in den Neubau gebracht worden. Die neue Kirche wurde 1972 fertiggestellt. Es ist ein moderner Zweckbau, der dem Zeitgeist entsprach. Noch heute bedauern sehr viele Einwohner Neubruchhausens den Abriss der alten Kapelle.

Der Name Dreifaltigkeitskirche leitet sich übrigens ab aus der Inschrift auf der Rückseite des Altars. Dort heißt es: „… alles im namen zur ehren der hochgelobten heiligen Dreifaltigkeid“. al