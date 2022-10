Mit dem Teleskoplader gegen Bäume

Von: Fabian Pieper

Mehrere Bäume sind mitsamt Wurzeln aus dem Boden gedrückt worden und nicht mehr zu retten. © Pieper

Stadt Bassum erstattet Anzeige. Sachbeschädigung in Klein Ringmar sorgt für Unverständnis

Kl. Ringmar – Karsten Bödeker ist sauer. „Das ist Sachbeschädigung“, sagt Bassums Erster Stadtrat kopfschüttelnd und deutet auf ein paar Bäume am Rande eines Feldwegs in Klein Ringmar. Auf etwa 250 Metern sind dort ungefähr 20 Bäume schwer beschädigt und teilweise sogar mitsamt dem Wurzelwerk aus dem Erdboden gedrückt worden. Für den Verursacher hat das wahrscheinlich ein Nachspiel. Und die Stadt warnt Nachahmer.

„Wenn jeder meint, eigene Dinge an städtischem Eigentum zu regeln, das geht einfach nicht“, sagt der Erste Stadtrat. Es könne nicht sein, dass Menschen „mit öffentlichem Eigentum so umgehen“. Denn: Die Bäume stehen auf öffentlichem Grund.

Gleich drei Zeugen wollen den Landwirt bei der Tat gesehen haben

Die gute Nachricht: Gleich drei Zeugen wollen am Samstag beobachtet haben, wie ein Landwirt, der eine angrenzende Fläche bewirtschaftet, die Bäume mit einem Teleskoplader bearbeitet haben soll. Das bestätigt Oberkommissar Frank Bernard von der Polizei Bassum. Die Stadt hat gegen den Verursacher Anzeige gestellt.

Die Rinde einiger Bäume ist durch den Einsatz eines Teleskopladers schwer beschädigt. © Pieper, Fabian

Die Spuren an den Bäumen sind offensichtlich: Dort, wo die Zinken der Maschine auf die Rinde der Bäume getroffen sind, ist die Rinde über mehrere Meter und in teilweise sieben, acht Metern Höhe abgeschabt. „Die Bäume sind damit anfällig für zum Beispiel Pilzbefall“, sagt Klaus Ehlers, Leiter des Bassumer Bauhofs. Fassungslos zeigt er auf einen zwei weitere Bäume: „Und die hier können wir entsorgen.“ Die großen Eichen lehnen schief im an ihren Nachbarn. Die lebensspendenden Wurzeln, die sie normalerweise fest im Erdboden verankern, hängen lose in der Luft.

Stadt schätzt den Schaden auf rund 4 000 Euro

Auf rund 4 000 Euro schätzt Ehlers die Kosten, die der Stadt durch die Beseitigung der Schäden entstehen. „Das sieht nach Wutausbruch aus“, sagt er. Neben Ersatzansprüchen für den entstandenen Schaden könnte das Vergehen auch strafrechtliche Konsequenzen haben: Der Gesetzgeber sieht für Sachbeschädigung eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Die Frage, warum der verdächtigte Landwirt sich zu dieser Übeltat habe hinreißen lassen, bleibt vorerst jedoch unbeantwortet. Die Stadt habe das Gespräch noch nicht gesucht, und Bödeker sagt: „Ich sehe hier keinen Gesprächsansatz.“

Er appelliert: „Wir hoffen, dass sich herumspricht, dass man so etwas nicht macht.“ Sollte doch mal jemand ähnliche Beobachtungen machen, so hat Frank Bernard eine Handlungsempfehlung: „Lieber einmal umsonst anrufen als neunmal gar nicht.“ Klaus Ehlers weist darauf hin: Sollten Bürger sich nicht sicher sein, ob ein Baum zum Beispiel wegen Schäden besser gefällt werden sollte, „dann im Zweifel Bescheid sagen“. Hierzu könne die zentrale Nummer des Rathauses (04241/840) gewählt werden.

Doch obwohl Karsten Bödeker angesichts der beschädigten Bäume mehrfach schimpfen musste, so hat er den Glauben an die Bassumer nicht verloren: „Wir gehen davon aus, dass sich die meisten Menschen sozial adäquat verhalten.“