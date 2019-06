Selbstversuch: Mit Jägern auf der Mission „Bambi retten“

Wie groß können drei Hektar sein? Verdammt groß, das weiß ich jetzt. Ich stehe am Rand einer Grünfläche in Stühren. Die Halme reichen mir bis zur Hüfte und weiter – und das bei meinen knapp 1,80 Metern. Neben mir stehen Lars, Hergen, Mike, Andrej, Herfried und seine Frau Karina. Alles Jäger, bis auf Karina, die ihren Mann aus Liebe zu den Tieren begleitet. Denn wir sind an diesem Abend auf einer Rettungsmission.

Sttühren - Wir wissen es nicht, aber es ist möglich, dass Rehe, Rebhühner oder auch Enten das Feld als Kinderzimmer nutzen, in der Annahme, dass die hohen Halme ihrem Nachwuchs Schutz bieten. Dabei können genau die zum Verhängnis und die idyllisch-anmutende Fläche könnte am nächsten Tag zur Todesfalle werden. Denn dann möchte der Landwirt mähen.

Um die Tiere zu schützen, hat er sich bei den Jägern gemeldet. Lars, der zu den Nordwohlder Jägern gehört, und seine Kollegen aus Stühren haben nicht lange gezögert. „Wir freuen uns immer, wenn die Landwirte Kontakt aufnehmen“, betont Lars.

Mit meinen Chucks bin ich definitiv falsch angezogen

Die Bauern profitieren auch davon, wenn die Jäger die Flächen vor der Mahd absuchen. Ein Landwirt, der keine Maßnahmen zum Schutz der Wildtiere ergreift und sie dann versehentlich tötet, kann rechtlich belangt werden, und auch das Heu wird durch die Reste der Kadaver möglicherweise verseucht und zur Gefahr für das Vieh.

Alle Teilnehmer unserer Rettungsmission tragen Gummistiefel. Mit meinen Chucks bin ich definitiv falsch angezogen. Dafür reicht mir Lars ein Spray gegen Zecken, mit dem ich meine Beine einreiben kann. Zudem hat er einen großen Stock dabei und Andrej führt Buddy an der Leine. Der einjährige Rüde ist quasi Jagdhund-Azubi und dieser Gang wird Teil seiner Lehre.

Ich bin froh, dass Buddy dabei ist. Denn wenn ich die weite Fläche sehe und im Vergleich die sieben Menschen betrachte, die sie absuchen wollen, denke ich an die berühmte Nadel im Heuhaufen. Lars bestätigt meinen Eindruck: „Wir können nicht jeden Flecken abdecken. Das Problem ist, dass die Kitze tief im Gras versteckt sind und in den ersten Wochen ihres Lebens noch keinen Fluchtinstinkt haben.“ Doch auch Buddy liefert keine Gewähr, denn in diesem Alter riechen die Zwerge noch nach nichts.

Klebt Bambi jetzt unter meinem Schuh?

Dann geht’s los. Wir bilden eine Reihe, in der wir nebeneinander gehen. Und als Herfried anmerkt, dass Ricken ihre Kitze meist am Rand der Felder absetzen, steht für Karina und mich sofort fest: Wir wollen am Rand gehen!

Ich stapfe los und beginne, mit dem Bein Halbkreise zu beschreiben, um einen möglichst großen Bereich zu lüften. Bei jedem bräunlichen Fleck, der zwischen dem Grün auftaucht, zucke ich zusammen. Ein Kitz? Nein, nur Erde. Jedesmal, wenn ich auf etwas trete, bleibt mein Herz fast stehen: Klebt Bambi jetzt unter meinem Schuh?

Obwohl nur die Abendsonne scheint, wird mir warm. Die anderen scheinen das Problem nicht zu haben und kommen viel schneller vorwärts. Da macht sich die Routine bemerkbar.

+ „Ein mega schönes Gefühl“ sei es, wenn man ein Kitz retten könne, sagt Lars Köpke.

Lars war in diesem Jahr schon viel unterwegs. In Weyhe ist er mit anderen Jägern eine Fläche von 45 Hektar abgegangen. Das hat vier Stunden gedauert. Auch in Nordwohlde (sechs Hektar) und Stühren (acht Hektar) ist er gewesen, wo auch Privatleute mit Kindern die Jäger unterstützt haben. „Sie wollten einfach etwas Gutes tun und den Kindern hat es sehr gefallen“, sagt Lars.

Auch die Jäger opfern für diese Rundgänge ihre Freizeit und bekommen kein Geld dafür. „Ich weiß schon, was die Leute darüber denken“, sagt Lars und schmunzelt. „Jetzt retten sie die Kitze, um sie später zu schießen.“ Das Bild des Jägers, der alles tötet, was ihm vor die Flinte kommt, halte sich hartnäckig, dabei müssten sie genaue Regeln befolgen.

„Wir würden uns gern eine Drohne zulegen, mit der man Kitze aufspüren kann, das erhöht die Chancen, Tiere zu finden“, erzählt Lars. Doch die kostet bis zu 4 000 Euro. „Mehrere Hegeringe und Landwirte könnten dafür zusammenlegen“, so seine Idee.

Alles, was Krach macht, funktioniert

Am Ende des Feldes wenden wir uns nach rechts und stapfen weiter. Mein Atem wird allmählich schwer, während ich mich durch die grünen Wogen kämpfe. Herfried zeigt mir nebenbei kleine Kuhlen im Gras, die mir sonst nicht aufgefallen wären: „Hier hat ein Hase gesessen“ und „hier hat ein Reh gelegen.“

Normalerweise würden die Jäger bei diesem Gang auch Stöcke oder Weidepfähle mit Tüten oder T-Shirts alle 50 bis 100 Meter in den Boden rammen. Alles, was Krach macht oder den menschlichen Geruch ins Feld trägt, funktioniert. Haben die Jäger Kitze rausgetragen, wird so verhindert, dass sie danach zurückkehren. Haben sie eines übersehen, besteht die Chance, dass die Ricke es in der Nacht rausruft. In diesem Fall will der Landwirt das selber tun.

Nach einer Stunde fertig

Gegen Ende unserer Wanderung wird es noch kurz hektisch. Buddy hat einen Fasan entdeckt, der rasch davonflattert. Hinterher laufen darf er aber nicht. „Das muss er lernen“, sagt Andrej. Buddy gehorcht – wirkt jedoch etwas enttäuscht.

Nach knapp einer Stunde sind wir fertig – ich im doppelten Sinne. Zu Karinas und meinem Leidwesen haben wir kein Bambi gefunden. Zum Trost zeigt Lars uns ein Bild vom vergangenen Jahr. Dort hält er ein Kitz, dick eingepackt in Gras, auf dem Arm. Das ist wichtig, damit das Kleine nicht den menschlichen Geruch annimmt und von seiner Mama verstoßen wird. „Wir haben es dann am Rand des Feldes ausgesetzt, wo seine Mutter es findet“, sagt Lars und strahlt. „Das war ein mega schönes Gefühl.“