Schandmaul-Minnesang an der Bassumer Freudenburg

Bovelmarkt und Open Air finden zusammen

Schandmaul eröffnet den Bovelmarkt am Freitagabend.

Bassum - Das Bassum Open Air und der Bovelmarkt sind um eine Facette reicher, der Auftritt der bayrischen Band Schandmaul am Freitagabend wurde zu einer Premiere für beide Veranstaltungen: Beim Open Air spielte zum ersten Mal eine mittelalterliche Rock-Band, der Bovelmarkt nahm erstmals bereits an einem Freitagabend seinen Anfang. Bei bestem Wetter gab es am Ende dieses Tages nur ein Fazit: Die Zusammenkunft war geglückt und soll den Auftakt eines möglichst langen Miteinanders bilden.