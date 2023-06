Ministerin Wiebke Osigus in Bassum: Der beste Abfall? Keiner!

Von: Anke Seidel

Ein Prototyp bei der AWG: Im Führerhaus des elektrischen Abrollfahrzeugs für Container nimmt Ministerin Wiebke Osigus (hier mit AWG-Chef Andreas Nieweler) Platz. Ein E-Seitenlader soll ab Spätsommer im Einsatz sein. © Anke Seidel

Niedersachsens Europa- und Regionalministerin Wiebke Osigus wirbt bei der AWG in Bassum für die Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen sei schon gut aufgestellt.

Bassum – Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht produziert wird – da sind sich Andreas Nieweler als Geschäftsführer der Abfall Wirtschafts Gesellschaft (AWG), Landrat Cord Bockhop und Niedersachsens Europa- und Regionalministerin Wiebke Osigus einig. Bei ihrem Besuch im Entsorgungszentrum in Bassum warb die 41-Jährige am Dienstag für die Teilnahme an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung: „Wer Abfall vermeidet, schont Ressourcen und somit Mensch und Umwelt.“ Deshalb macht sich die Ministerin ganz besonders für die Kreislaufwirtschaft stark – und sieht die AWG dabei bereits vorbildlich aufgestellt.

Landrat Cord Bockhop lobt das Engagement der Bürger bei den Abfallsammeltagen

Wie wichtig es ist, durch Öffentlichkeitsarbeit Bewusstsein für die Müllvermeidung zu schaffen, erläutert Ljuba Günther als Bundes-Koordinatorin des Verbands kommunaler Entsorgungsunternehmen (VKU) für die Europäische Woche der Abfallvermeidung.

Auf das Handeln kommt es an: „Müllvermeidung findet völlig analog statt“, betont Landrat Cord Bockhop in der Runde von Gästen sowie Akteuren aus dem Landkreis, die eines gemeinsam haben: Sie fördern Nachhaltigkeit. Unabhängig davon gibt es andere, die zu einer sauberen Landschaft beitragen. „Es ist erstaunlich, dass 5000 Menschen Spaß daran haben, den Müll aus der Landschaft zu holen“, erinnert der Landrat an die Abfallsammeltage und dankt allen Teilnehmern. Genau die werden weniger Arbeit haben, wenn sich Mehrweg-Kaffeebecher und -verpackungen durchgesetzt haben. In der Gastronomie und in Cafés sind sie schon verfügbar.

Thomas Suermann stellt die Mehrweg-Kampagne des Klima-Aktions-Bündnisses für Bassum, Syke und Twistringen vor. Aus dem wiederverwendbaren Recup-Becher können die Gäste bei der AWG ihren Kaffee trinken – und bald auch die Schüler der BBS-Europaschule. Denn laut deren Direktor Horst Burghardt soll das Mehrwegsystem in der schuleigenen Bäckerei eingesetzt werden. Auch andere haben die Umstellung im Blick – wie die Luise-Chevalier-Schule in Syke. Leiterin Petra Raue stellt klar, dass Umwelt und Nachhaltigkeit dort ganz großgeschrieben werden.

Wunsch: Mehr Unterstützung der Politik Vom 18. bis 26. November sollen Bürger während der europäischen Woche der Abfallvermeidung unter dem Motto „Clever verpacken – Lösungen gegen die Verpackungsflut“ für den verantwortungsvollen Umgang mit Verpackungen sensibilisiert werden. Dazu gehören auch Coffee-to-go-Becher, die der AWG-Geschäftsführer als „ökologische Einbahnstraße“ bezeichnet. Susanne Meyer, Chefin der Bäckerei Meyer Bassum, hat in den Cafés bereits Mehrwegbecher im Einsatz. Weil Kunden noch verhalten auf das Pfandsystem reagieren, wünscht sie sich mehr Unterstützung der Politik für solche Systeme – und bietet außerdem an: „Bei uns kann jeder auch seinen eigenen Thermos-Kaffeebecher mitbringen.“

Bei der Einrichtung von Ganztagsschulen müsse man an Mehrwegsysteme denken, aber die Einführung von Pfand-Bechern wird der Schulträger Landkreis „seinen“ Schulen nicht überstülpen, erklärt der Landrat auf Nachfrage. „Akzeptanz entsteht aus Begeisterung“, so Cord Bockhop. Und Schüler könnten andere Schüler begeistern. Die AWG plant eine Info-Kampagne: „Wir werden in die Schulen gehen und das System vorstellen,“ so Andreas Nieweler.

Kopfschütteln über EU-Gesetzesinitiative zur Reparaturpflicht

Handfest an der Nachhaltigkeit arbeiten Torsten Ehlers, Heinz-Jürgen Hövel und Joachim Meyer in Reparatur-Cafés, die über Dominik Albrecht mit der AWG verbunden sind. 70 Prozent der defekten Geräte können repariert werden, erfahren die Gäste – und dass Andre Becker vom Flüchtlingsnetz Stuhr die Verteilung an Menschen mit Bedarf übernimmt.

Auch die europäische Gesetzesinitiative zur Reparaturpflicht ist Thema. Andreas Nieweler schüttelt den Kopf: „Dass man dafür in Europa ein Gesetz braucht, ist schon abenteuerlich!“ Ministerin Wiebke Osigus will mit Land, Kommunen und Bürgern nachhaltige Projekte realisieren, statt ewig zu diskutieren: „Nicht leere Worthülsen zu produzieren, ist auch eine Art der Abfallvermeidung.“