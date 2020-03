Was Menschen erfreut – und die Umwelt belastet

Für viele Menschen ist das Osterfeuer ein Ort der Zusammenkunft, wie hier auf einem Archivbild in Bramstedt. Doch müssen so viele private Osterfeuer sein? Foto: Frank Gienau

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Für die einen ist es wichtiges Brauchtum. Man versammelt sich in der Dunkelheit um flackernden Feuerschein, isst eine Bratwurst und klönt mit den Nachbarn. Für andere ist es eine unnötige Belastung für die Umwelt, weil es Rauch und Feinstaub in die Luft pustet und eine Gefahr für Tiere darstellt: Osterfeuer.

In Bassum gibt es jedes Jahr etwa 80 bis 90 schätzt Julia Niemann von der Stadt. Doch auf der anderen Seite wird auch in Bassum viel über Klimaschutz und Nachhaltigkeit gesprochen. Es gab Fridays-for-future-Proteste, das Klima-Aktions-Bündnis hat sich gegründet und die Stadt hat einem Grundsatzprogramm für Klimaschutz zugestimmt, in dem sie sich selbst verpflichtet, mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Sind da die Osterfeuer noch zeitgemäß?

„Die Einstellung zu den Feuern hat sich schon etwas geändert“, sagt Klaus Speckmann vom Fachdienst Bevölkerungsschutz des Landkreises Diepholz. „Aufgrund der Belastung der Luft wird kritischer darüber diskutiert und dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt.“

Das Problem sei, dass die Regeln, was die Osterfeuer betreffen, sehr schwammig seien, da es als Brauchtum gelte. „Es mangelt an eindeutigen Vorgaben des Gesetzgebers. Da sind dann die Rathäuser der einzelnen Kommunen gefordert. Sie können zum Beispiel dafür sorgen, dass wirklich nur die Osterfeuer brennen, die auch angemeldet wurden. Syke und Weyhe haben sich zudem dazu entschlossen, dass sie keine neuen Osterfeuer mehr zulassen wollen.“ Eine Idee auch für Bassum?

„Vorstellen könnte ich mir das“, sagt Bürgermeister Christian Porsch. Allerdings versucht es die Verwaltung nun erstmal durch Gespräche. Bei einem Treffen mit den Ortsvorstehern hat Porsch angeregt, ob es vielleicht nur noch ein oder zwei Feuer pro Ort geben könnte. „So eine Zusammenlegung fördert ja auch die Gemeinschaft im Ort, wenn sich alle dort versammeln.“ In Wedehorn sind 2018 sechs Osterfeuer angemeldet worden. In Hallstedt alleine vier. Auch Albringhausen/Schorlingborstel hat mehrere Osterfeuer in 2018 angemeldet. „Laut dem Ordnungsamt wird sich die Gesamtzahl der Osterfeuer wahrscheinlich in 2020 nicht verändern“, sagt Porsch. Nun heißt es Abwarten, ob der Appell auf offene Ohren stößt. „Das wäre ein Anfang. Wir sind an dem Thema dran“, so Porsch.

Horst Husmann nimmt als Ortsvorsteher von Wedehorn den Vorschlag positiv auf. „Wir sind der kleinste Ort und haben die meisten Osterfeuer. Das muss nicht sein. Das hat dann auch nicht mehr viel mit Brauchtum zu tun. Da geht es mehr darum, dass man etwas verbrennen möchte.“

In seinen Augen würden zwei Feuer völlig genügen. „Es gibt Kommunen, die genehmigen für jeden Ort nur ein Feuer. Ich bin der Meinung, auch die Stadt Bassum dürfte hier klar Grenzen setzen und nur noch ein oder zwei genehmigen. Schließlich reden wir jeden Tag vom Klimaschutz, und auch für die Feuerwehren wäre es eine Entlastung, wenn sie nicht zu so vielen Feuern fahren und kontrollieren müsste.“ Finden die Brandbekämpfer dabei ein Feuer, das nicht gemeldet ist, wird es gelöscht.

Bisher sind knapp 15 Osterfeuer angemeldet. „Die erste Anmeldung kam schon im Januar“, sagt Julia Niemann. Das sei normal. Ab März gehe dann die heiße Phase der Anmeldungen los.

Das Klima-Aktions-Bündnis zeigt Verständnis für die Menschen, die Osterfeuer lieben. Sie gehörten „zu den Traditionen rund um das Osterfest und sind als gesellschaftliches Event von Vereinen, Gemeinden oder in der Nachbarschaft sehr beliebt. Der Freude an einem schönen, kurzzeitigen Vergnügen für den Zuschauer stehen dabei jedoch auch Umweltschutzbedenken gegenüber“, schreiben die Mitglieder und zählen auf: „Die großen Feuer verursachen starke Feinstaubbelastungen und Kohlenstoffdioxidemissionen. Die Abgase und der beißende Qualm einer Vielzahl von Osterfeuern wirken oft tagelang nach und müssen von uns allen eingeatmet werden.“

Das Bündnis würde es begrüßen, wenn einige Veranstalter auf die Durchführung von Osterfeuern verzichten und Feuer zusammengelegt würden. Insgesamt könnte die Anzahl deutlich kleiner ausfallen. Für die Wahrung der Tradition könne auch ein symbolisches Feuer reichen. „Auf keinen Fall sollte ein Osterfeuer getarnte Abfallbeseitigung sein. Der jetzt gerade bei uns auf dem Land anfallende Strauchschnitt kann aufgehäuft ideal als Lebensraum für Tiere und Insekten dienen oder als Kompost und Mulch verwertet werden“, heißt es weiter.

Diese Verwendung von Gartenabfällen habe ökologische Vorteile, weil die Fruchtbarkeit der Böden gesteigert werde und dabei Kohlenstoff gebunden bleibe.

„Die Tradition, den Winter zu vertreiben und das Wiedererwachen der Natur zu feiern, sollten wir uns erhalten“, findet das Bündnis. „Wie ein zeitgemäßes Osterfeuer aussieht und welchen Umfang es hat, darüber muss diskutiert werden. Für einen Wandel hin zu einem nachhaltigen Lebensstil sind viele Veränderungen in unseren alltäglichen Gewohnheiten notwendig. Es ist höchste Zeit, Selbstverständliches zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten.“