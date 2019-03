Bassum signiert Olympischen Brief

+ Beschäftigte der Fachklinik Bassum setzen ein Zeichen gegen den Pflegenotstand. Foto: Lisa-Marie RUMANN

Bassum - Von Lisa-marie Rumann. Nachdem der Olympische Brief am Donnerstag in Sulingen und Diepholz Zwischenstopp gemacht hat, ist er gestern in der Bassumer Reha-Klinik angekommen. Rund 240 Meter umfasst die Schriftrolle bereits und ist noch nicht am Ende ihrer Reise angekommen. Das Team rund um die Fachklinik hat sich versammelt, um zu unterschreiben. „Fakt ist, dass die Politik 25 Jahre verschlafen hat“, sagt Krankenschwester Ulrike Kastens. „Wir fordern mit unserer Unterschrift zum einen, dass die von Gesundheitsminister Jens Spahn festgelegte Personaluntergrenze für alle Fachbereiche gilt, viel mehr aber, dass der Personalbedarf nicht pauschalisiert, sondern den Patienten angepasst wird.“