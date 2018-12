Stadt Bassum aktualisiert ihren Internetauftritt

Bassum - Von Frauke Albrecht. Bereitet sich Bassums Bürgermeister Christian Porsch auf seine erste Video-Weihnachtsansprache vor? Die Technik zumindest macht es möglich. Bei der Vorstellung des neuen Internetauftritts der Stadt Bassum am Montagmorgen nennt Porsch die Möglichkeit, künftig auch Videos und Podcasts auf die Homepage zu stellen.

„Ich habe da aber eher an kleine Filmchen für die Piazzetta oder andere Veranstaltungen gedacht“, so der Bürgermeister. Wobei ihm der Gedanke einer kurzen Ansprache nach kurzer Überlegung gar nicht so abwegig erscheint. Schmunzelnd sagt er: „Warum nicht, irgendwann?“ Noch ist das neue Gewand der Stadt im Internet nicht freigeschaltet. Die Umstellung ist für Mittwoch, 20. Dezember, geplant.

Seit etwa eineinhalb Jahren macht sich die Stadt Gedanken, die Internetseite bürgerfreundlicher und moderner zu gestalten. „Sie soll vor allem übersichtlicher sein“, so Porsch. Das Programm dafür hat die Firma Nolis aus Nienburg entwickelt. Deren Spezialisten betreuen auch diverse andere Internetauftritte der Kommunen im Landkreis Diepholz, unter anderem Syke und Stuhr. „Die Ähnlichkeit mit anderen Internetseiten ist gewollt“, so Porsch. Schließlich nutze man gemeinsame Datenbanken.

Innerhalb der Verwaltung hat sich ein Redaktionsteam gebildet, dass die städtischen Inhalte aktualisiert – Reinhard Peukert, Lennart Adams, Julia Niemann und Niklas Schumacher treffen sich vierzehntägig und besprechen die Themen.

Auf der Startseite findet der Nutzer alle für ihn relevanten Themenbereiche, egal, ob er Smartphone, Tablet oder Laptop nutzt. Neu ist eine Vereins- und Unternehmensdatenbank. Firmen und Vereine der Stadt können sich mit den wichtigsten Infos eintragen. Damit die Angaben möglichst aktuell sind, ruft Peukert alle, die bereits gelistet waren, auf, ihre Inhalte zu überprüfen.

Die Umstellung haben die IT-Experten genutzt, um die Besucherströme zu hinterfragen. Peukert: „Unser Auftritt umfasst etwa 120 Seiten mit 200 Downloads.“ Im Jahr zählt er 1,8 Millionen Klicks. 2018 gab es 187.094 konkrete Seitenaufrufe. „Das ist eine Steigerung um 17 Prozent zum Vorjahr.“ Die Verweildauer der Besucher betrage etwa zehn bis fünfzehn Minuten. Die meistbesuchte Seite ist die des Hallenbades (22.000 Besucher), gefolgt vom Bürger- und Ratsinformationssystem (21.500), Heiraten in Bassum (18. 900), Bauleitplanung (18. 100) und Veranstaltungen (16 .800).

Auch ungewollte Besucher wurden verzeichnet. So gab es in den vergangenen zwei Jahren 24.000 Angriffe auf die Internetseite. „Zum Glück war keiner erfolgreich“, so Peukert.

Die Adresse ändert sich nicht. Die Stadt Bassum ist auch ab dem 20. Dezember zu erreichen unter:

www.bassum.de