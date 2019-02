Gundula Krüger: „Mein Kopftuch hat mich oft gerettet“

Osterbinde - Von Berthold Kollschen. Sie studierte von 1983 bis 1990 in Hamburg Religions-, Islam- und Politikwissenschaft sowie Journalistik und promovierte im Jahr 2004. Seit 1990 ist Dr. Gundula Krüger freiberufliche Dozentin unter anderem für Stiftungen und Verbände, Universitäten und auch für Landes- sowie Bundesministerien. Vor Bassumer Landfrauen sprach sie vor Kurzem über „Das neue Bild der Frauen im Islam“.

Im Besonderen ging es um Verschleierung, Familien- und Erbrecht, Rechte in der Ehe, Gehorsam, Polygamie und Scheidungsrecht. „Heute Abend lernen sie alle arabisch und bekommen eine volle Dröhnung Islam“, begann Krüger. Es gibt unter den 1,6 Milliarden Gläubigen über 50 verschiedene Islamsprachen in 50 verschiedenen Staaten weltweit. 50 Prozent seien Frauen. Allein in Deutschland leben heute mehr als vier Millionen Muslime. Sie erfahren ihre Bildung aus dem Koran mit seinen 114 Suren und 6 234 Versen. Davon sind lediglich 80 Verse juristisch relevant. Alle anderen haben eine theologische Grundlage.

Das wohl auffälligste Merkmal einer gläubigen Muslima sei Verschleierung in vielfältiger Form, so die Referentin. „Für viele Muslima stellt das Kopftuch ein erotisches Accessoire dar“, verriet die Islamwissenschaftlerin. Ehefrauen und Ledige sollen, so fordert der Koran, etwas von ihren Gewändern über sich herunterziehen, was aber keine Unterdrückung signalisiere, sondern vielmehr Schutz vor sexueller Belästigung sei. Denn Frauen, die in islamischen Ländern nicht bedecken, gelten dort als Freiwild. Der „Tschador“, ein runder Überzug mit einem Loch in der Mitte sei nur für die Frauen des Propheten zwingend erforderlich und vorgeschrieben und heute längst überholt.

Auch Schmuck dürfen Frauen in der Öffentlichkeit nicht zeigen, mit Ausnahme der Stücke, die ohnehin zu sehen sind. Ein Schal sollte immer den Ausschnitt bedecken, Parfüm so gut wie nicht verwendet werden. Eng anliegende Handschuhe dokumentieren, dass Frau islamistisch unterwegs ist.

„Ich hatte bei meinen Reisen immer ein Tuch dabei“, so die Referentin. „Das hat mich oft gerettet“.

Sexualität ist nur in der Ehe erlaubt. Die Ehe im Islam ist ein Vertrag zwischen Familien. Sie ist kein Sakrament, eine Gütergemeinschaft gibt es nicht. Der Mann muss seine Frau einmal im Jahr von Kopf bis Fuß neu einkleiden.

Ledig zu sein ist im Islam unüblich. Beide Ehepartner haben den gleichen sozialen und auch intellektuellen Status. So behalte eine Frau auch nach der Heirat ihr Vermögen. Im Erbrecht heißt es allerdings, dass Frauen nur die Hälfte zufalle.

Einen schweren Stand haben die Frauen im Scheidungsrecht. Hier gibt es keine Gleichstellung und damit auch keine Gleichbehandlung. Der Mann kann seine Frau verstoßen. Eine Frau kann sich aus ihrer Ehe nur „loskaufen“. Doch in heutiger Zeit werden Scheidungen mehr durch ein Gericht vorgenommen.

Die Frau muss immer Gründe für eine Scheidung angeben, der Mann hingegen nicht. Gemeinsame Kinder stehen dem Mann und seiner Familie zu.

Eine einheitliche Line zum heutigen Stand der Frauen im Islam gibt es unter den einzelnen Ländern nicht. So gelten beispielsweise seit 1956 in Ägypten gleiche Rechte für Frau und Mann. Im Iran herrscht strikte Geschlechtertrennung. Das Tragen eines Tschadors ist nach wie vor Pflicht.

Der Tschador ist ein großes, meist dunkles Tuch in Form eines umsäumten Halbkreises, das als Umhang um Kopf und Körper gewunden wird und lediglich das Gesicht oder Partien des Gesichtes frei lässt.