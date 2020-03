Von Mehrgenerationenhäusern und Sammeltaxis

Vor Kurzem hat die Leiterin des Mehrgenerationehauses in Brinkum der Arbeitsgruppe einen Einblick in das Konzept ihrer Einrichtung gegeben. Dort wurde vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie unter anderem ein Sprechcafé (Bild) veranstaltet. Bassum wünscht sich ebenfalls ein Mehrgenerationenhaus, das die Menschen zusammenbringt. ArchivFoto: Privat

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wer gern ehrenamtlich etwas tun möchte, meldet sich bei der Freiwilligenagentur. Dort klären die Mitarbeiter, was der Interessierte für Vorlieben hat, was er sich vorstellen kann und was für ihn gar nicht in Frage kommt. Dann schaut die Agentur in ihr Register, in dem alle Vereine und Institutionen gelistet sind, die freiwillige Helfer suchen – und findet möglicherweise das perfekte Betätigungsfeld für den Suchenden. Eigentlich eine gute Sache. Aber auch ein Modell für Bassum?

Über dieses Thema debattierten die 13 Personen, die im Sitzungssaal des Rathauses Bassum zusammengekommen waren – natürlich bevor die Corona-Pandemie ausbrach. Zurzeit ruht die Arbeit.

Draußen ist es bereits dunkel. Hinter vielen Anwesenden liegt ein langer Arbeitstag. Doch Ermüdungserscheinungen sind nicht spürbar. Alle diskutieren angeregt. Es sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe Soziale Infrastruktur, die aus dem Stadtentwicklungsprozess hervorgegangen ist. Sie opfern ihre Freizeit, um sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Leben in Bassum verbessern und bereichern könnte. Davor hatte sich die Gruppe jedoch mit zahlreichen Themen beschäftigt. An dem geschilderten Abend standen drei auf der Agenda: Eine Freiwilligenagentur, ein Mehrgenerationenhaus und Mobilität.

Ob eine Freiwilligenagentur für Bassum sinnvoll ist, will die Arbeitsgruppe mithilfe einer Info-Veranstaltung klären. Erster Stadtrat Norbert Lyko, der die Gruppe leitet, hat bereits eine Referentin gefunden: Monika Fricke, die bereits 2019 bei der Verleihung der Bassumer Medaille ein Grußwort sprach. Sie ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA) und könne so gleich das Modell vorstellen, das auch in Syke genutzt wird.

Heinz Houben regt außerdem an, eine Art Schwarzes Brett auf der Homepage der Stadt Bassum einzurichten. „Als ich hier herzog und mich einbringen wollte, ging ich auf die Homepage, doch dort stand nichts.“ Es sei sicher hilfreich, wenn dort zu lesen sei, welche Vereine und Institutionen gerade auf der Suche sind. Birgit Kattau, Ortsvorsteherin aus Nordwohlde, nickt: „Viele trauen sich vielleicht auch nicht, nachzufragen. Besser ist, wenn im Internet gezeigt wird, was gesucht wird.“

Nächstes Thema: Mehrgenerationenhaus. Dort sollen die bereits bestehenden Angebote des Mütter-Kinder-Zentrums, des Jugendhauses und der Seniorenberatungsstelle gebündelt werden. In der vergangenen Sitzung hat die Arbeitsgruppe einen Vortrag der Leiterin des MGH in Brinkum gehört und tüftelt nun an dem Problem, wie sie so etwas für Bassum finanziert bekommen. „Es wird schwer, weil nur zwei MGHs in einem Landkreis finanziert werden und die haben wir in Barnstorf und Brinkum“, sagt Lyko.

Er und seine Mitstreiter von der Verwaltung haben sich beim Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig und beim Landtagsabgeordneten Volker Meyer erkundigt, was möglich ist. Demnächst soll es weitere Gespräche geben. Dazu wird die Gruppe auch einen Business-Plan erstellen müssen, der zeigt, dass sie sich über ein Konzept Gedanken gemacht haben. Das MGH soll dann in das Mütter-Kinder-Zentrum kommen – wobei dann der Name natürlich überdacht werden müsse. „Es wäre ein toller Erfolg, wenn das klappt“, schwärmt Lyko.

Danach geht es um das Thema Mobilität. Besonders am Wochenende sind die Ortschaften schlecht angebunden? Was kann man tun? Kirchdorf hat schon eine ganze Weile Anruf-Sammeltaxis. Wäre das auch was für Bassum? Robert Noatschk von der Stadt hat sich das Modell mal genauer angeschaut und stellt die Ergebnisse der Gruppe vor. Die Kosten treiben den Mitgliedern die Falten auf die Stirn. „50 000 Euro schießt Kirchdorf jedes Jahr zu. Wir wären bei 100 000 Euro.“

Und was ist mit den Mitfahrerbänken? Eigentlich ist das Thema vom Tisch – doch Birgit Kattau erklärt: „Nicht in Nordwohlde!“ Ihr Ort arbeitet derzeit an einem Konzept dafür. „Wir haben schon eine Liste von Einwohnern, die bereit wären, andere mitzunehmen. Für uns ist das eine interessante Mitfahrgelegenheit. Man braucht nur etwas Geduld, bis sich das etabliert hat.“ Besonders spannend sei die Möglichkeit für die kleineren Orte, wie Fesenfeld und Katenkamp, die nicht vom Bürgerbus angefahren werden. So mache man dem Bürgerbus auch keine Konkurrenz.

Am Ende beschließt die Gruppe, die Umsetzung in Nordwohlde im Auge zu behalten und mal die Kosten zu ermitteln, die Stuhr und Schwaförden für Anruf-Sammeltaxis zahlen.

Zufrieden geht die Gruppe nach knapp zwei Stunden auseinander. Wer Lust bekommen hat, sich in der Arbeitsgruppe Soziale Infrastruktur zu engagieren und an der Umsetzung von Ideen mitzuarbeiten, ist jederzeit willkommen.