Mehrere Einbrüche und Diebstähle in einer Nacht

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei in Syke sucht nach einer Einbruchsserie in Bassum nach Zeugen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag, 28. November 2022, im Ortskern von Bassum. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bassum – Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag, 28. November 2022, in Bassum zu einer Serie von Einbrüchen. So schlugen Unbekannte zwischen Sonntag, 08:00 Uhr und Montag, 07:40 Uhr, die Glasscheibe einer Apotheke an der Sulinger Straße ein und verschafften sich so Zutritt. Was die Täter mitnahmen, ist noch unbekannt.

Auch in ein Modehaus an der Bremer Straße wurde eingebrochen. Die Einbrecher stiegen laut Polizei am frühen Montagmorgen, in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr, ein. Um ins Gebäude zu kommen, schlugen sie ebenfalls die Scheibe ein. Auch hier kann die Polizei noch keine Angaben zum Diebesgut machen.

Mehrere Einbrüche und Diebstähle in einer Nacht in Bassum: Zeuge überrascht Täter

Lediglich zu einem versuchten Einbruch kam es in einer Bäckerei in der Bremer Straße. Hier überraschte ein Zeuge um 03:00 Uhr die drei Täter, bevor diese in die Bäckerei eindringen konnten. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Zudem kam es zu zwei weiteren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Wohnwagens gegen 01:45 Uhr in der Straße Bürgerpark stahlen die Täter unter anderem zwei E-Scooter. Aus einem an der Bürgermeister-Lienhop-Straße geparkten Auto entwendeten die Unbekannten zwischen Sonntag, 19:50 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, Bekleidungsgegenstände.

Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Syke unter der Rufnummer 04242 / 969-0 zu informieren.

