Mehr Transparenz heißt mehr Müll

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Ein Besuch in einer Bäckerei 2019. Der Kunde kauft ein Brötchen, einen Kaffee und einen Kuchen. Brötchen und Kaffee genießt er in der Sitzecke des Geschäfts, den Kuchen nimmt er mit. Die Verkäuferin hat zwei Bons: einen für die Ware, die vor Ort verzehrt wurde, einen für die Ware, die mit nach Hause geht.

Sie fragt den Kunden, ob er die Bons braucht. Der winkt ab. Immerhin hat er einen Teil des Gekauften bereits im Magen, kann ihn also ohnehin schlecht umtauschen. Und was den Kuchen betrifft, vertraut er seinem Bäcker, dass er schmecken wird. Weil das sehr häufig der Fall ist, druckt die Verkäuferin die Bons nur noch aus, wenn der Kunde darum bittet. So wird Papier gespart.

Ein Besuch in einer Bäckerei 2020. Der Kunde genießt wieder Kaffee und Brötchen im Geschäft und nimmt den Kuchen mit. Doch diesmal drückt die Verkäuferin ihm an der Kasse die Bons in die Hand, ganz gleich ob der Kunde sie haben möchte oder nicht. Denn ab 2020 ist das gesetzlich vorgeschrieben. Die Folge: Die meisten Bons werden noch vor dem Verlassen des Geschäfts im Müll landen. Und zwar im richtigen Müll, denn „das ist Thermopapier und kann nicht ins Altpapier“, erklärt Susanne Meyer von der Bäckerei Georg Meyer aus Bassum, die insgesamt sechs Filialen hat.

Die Folge: Viel mehr Müll, zusätzliche Arbeit und auch Kosten für die Bäcker. Doch nicht nur sie sind betroffen, sondern jeder, der etwas verkauft oder Dienstleistungen gegen Geld anbietet. Wer keine elektronische Kasse führt, muss jede Transaktion für das Finanzamt manuell so erfassen, dass sie nachvollziehbar ist.

„Bisher kommen wir mit einer Kassenrolle pro Woche aus. Künftig werden wir sie wohl täglich wechseln müssen“, schätzt Meyer. Besonders skurril mutet diese neue Verordnung vor dem Hintergrund an, dass sich viele Bäcker bemühen, im Sinne der Nachhaltigkeit etwas zu tun. „Wir verkaufen beispielsweise eigene Becher, für die die Kunden zwei Kaffee gratis bekommen oder bieten ihnen an, ihre Becher von Zuhause hier auffüllen zu lassen. Zudem regen wir an, das Brot lieber in Papier wickeln zu lassen, statt in Plastikfolie“, so Meyer.

Und jetzt die neue Verordnung mit den Bons. Die Bundesregierung möchte durch sie den Steuerbetrug eindämmen. Meyer sieht das skeptisch. „Wir werden ja ohnehin regelmäßig vom Finanzamt kontrolliert. Wer soll uns denn mithilfe der Bons überwachen? Die Kunden? Ich bezweifle, dass die nach dem Einkauf jedes Mal auf den Bon schauen, ob korrekt abgerechnet wurde.“

Hintergrund ist die Umsatzsteuer. Wenn Kunden etwas im Geschäft verzehren, bedeutet das 19 Prozent Umsatzsteuer, wenn sie die Ware mit nach Hause nehmen, werden sieben Prozent für das Geschäft fällig. Deswegen hätten auch schon einige Bäcker die Preise für Lebensmittel, die vor Ort gegessen werden, erhöht. „Wir machen das noch nicht, aber vielleicht wird es in Zukunft dazu kommen“, erläutert Meyer.

Als sie das erste Mal von der neuen Bon-Pflicht hörte, sei sie irritiert gewesen. Doch im Grunde ist das Gesetz nur eine weitere Stufe auf der langen Leiter der Verordnungen, mit denen die Bäckereien in der Vergangenheit überzogen wurden. Und von denen viele Betriebe die Nase gestrichen voll haben. „Wir haben immens viel Bürokratie zu bewältigen. Es gibt unter anderem Verordnungen zu Verpackungen, Datenschutz, Hygiene und vieles mehr. Insgesamt kostet uns das 4251 Stunden im Jahr – das sind zwei Vollzeitstellen“, so Meyer. „Entweder zweigen wir das von unserer Freizeit ab – was schwer ist, denn eigentlich hat ein Bäcker schon eine Sieben-Tage-Woche. Außerdem würden wir die Zeit lieber nutzen, um uns beispielsweise Gedanken über neue Angebote zu machen. Oder wir stellen neue Leute ein, was Geld kostet.“

Versuche, auf Kreis- und Landtagsabgeordnete einzuwirken, hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. „Wir haben eben keine große Lobby.“ Darum macht Meyer mit etwa 450 weiteren Betrieben im Land seit gestern mit einem besonderen Aufdruck auf ihren Verkaufstüten auf die schwierige Situation der Bäcker aufmerksam. 1,2 Millionen Brötchentüten hat die Innung zu diesem Zweck drucken lassen.

Zudem gibt es heute eine Protestaktion der niedersächsischen Bäcker vor dem Landtag in Hannover. Ob es etwas nützt, bleibt abzuwarten. „Vielleicht wird ja zumindest die neue Bon-Verordnung wieder rückgängig gemacht“, hofft Meyer.